Онлайн-продаж лікарських препаратів у Дніпрі: що за це загрожує

У Дніпрі часто можна зустріти оголошення в інтернеті про продаж різних лікарських препаратів. Але ніхто не знає, чи придатні вони для використання і чи не зашкодять здоров'ю.

Чи можна продавати ліки в інтернеті в Дніпрі – дізнавався OBOZREVATEL.

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Жителі Дніпра активно просувають продаж ліків через інтернет

Як стало відомо OBOZREVATEL, найчастіше на просторах інтернету жителі Дніпра продають біологічно активні добавки, таблетки та чаї для схуднення, засоби для поліпшення потенції, феромони, гомеопатичні та інші препарати, які не мають нічого спільного з ліками.

За словами лікарів, подібні речовини не зроблять ніякого ефекту, але їх прийом може бути небезпечний для Вашого здоров'я.

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Як перевірити, що ліки не підроблені

У Міністерстві охорони здоров'я України стверджують, що купувати лікарські препарати потрібно тільки в спеціально відведених для цього місцях – аптечних установах.

Громадян попереджають не купувати ліки в кіосках, підземних переходах, в інтернеті (де вказана контактна інформація та адреса аптеки) або просто у приватних осіб.

У кожній аптеці має бути ліцензія на роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Інформацію про наявність ліцензії, як правило, можна знайти в куточку споживача. Якщо її немає – запитайте у провізора. Адреса аптеки, зазначений в ліцензії, повинен обов'язково збігатися з фактичним.

Продаж ліків в інтернеті pharma.net.ua

Крім того, завжди дивіться на упаковку препарату. Вона повинна бути не пошкодженою, що не розірваної або прим'ятій. Кожен препарат має переважно дві упаковки: первинну і вторинну.

Первинна упаковка (блістер з фольги, ампула, флакон та ін.) безпосередньо контактує з лікарським препаратом. Вторинна упаковка (частіше картонна коробка) захищає первинну упаковку.

Також потрібно звернути увагу на назву лікарського засобу, найменування виробника, адресу виробника, лікарську форму, склад, реєстраційний номер і номер серії, термін придатності тощо.

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Продаж і доставка лікарських препаратів

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я №723 від 31.10.2011, в Україні заборонена дистанційна продаж лікарських засобів, а також продаж лікарських засобів поштою та через будь-які заклади крім аптечних, крім випадків відсутності аптеки або структурного підрозділу аптеки в сільській місцевості.

Також прямо заборонена реклама лікарських засобів, які відпускаються за рецептом, що відповідає вимогам Закону "Про рекламу".

Відповідно до Закону України, здійснювати доставку лікарських препаратів за допомогою пошти – заборонено.

Так, в компанії "Нова пошта" заборонені в пересиланні лікарські препарати, спирт етиловий, високооктанові добавки домішки, а також будь-які ліки, хімічні сполуки, які додаються в бензин.

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А ось в "Укрпошті" повідомляють, що під час епідемії коронавірусу можна замовляти ліки, медичну техніку, вітаміни, засоби гігієни та інші товари онлайн. Потім "Укрпошта" доставить замовлення в будь-яке місто та село України.

"Купуючи онлайн, Ви зможете отримувати ліки додому, без поїздок в аптеки, придбати медикаменти, яких немає в аптеках біля Вашого будинку, замовити ліки зі знижками", – відзначили в компанії.

Як розповіла OBOZREVATEL спікер ГУНП в Дніпропетровській області Анна Старчевська, в Дніпрі пересилання та доставка лікарських препаратів поштою – заборонено:

"Відправити лікарський препарат за допомогою пошти – неможливо. Також в Дніпрі проводиться реалізація по таблеткам, які мають в складі наркотичні речовини", – прокоментувала Старчевська.

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Чи законно продавати лікарські препарати через інтернет в Дніпрі

Як розповів OBOZREVATEL дніпровський адвокат Андрій Верба, продавати лікарські препарати можуть лише аптечні установи, які мають ліцензію:

"Без ліцензії це робити категорично заборонено. Наприклад, якщо продаж здійснює приватна особа, то це незаконно, незалежно від того через інтернет-оголошення або інші способи. Є Ліцензійні умови, за якими це заборонено робити", – прокоментував Верба.

За словами адвоката, торгівля лікарськими засобами здійснюється лише через аптечні установи, і не може здійснюватися дистанційно і шляхом електронної торгівлі, а також поштою та через будь-які заклади, крім аптечних, та поза ними, крім випадків, передбачених Ліцензійними умовами.

Відзначимо, що аптека і її структурні підрозділи, аптечний склад (база) є закладами охорони здоров'я.

Також Андрій Верба повідомив, що медичні препарати не підлягають поверненню та обміну, тому їх продаж є незаконним:

"Це незаконна підприємницька діяльність. Покарання залежить від того, що продавці зроблять. Якщо здійснюються продажі лікарських препаратів у великих обсягах, то за це загрожує кримінальна відповідальність", – підкреслив адвокат.

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