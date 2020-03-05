Образ на 8 березня: у скільки обійдеться для мешканок Дніпра

Напередодні 8 березня кожна дівчина хоче виглядати надзвичайно. Щоб провести жіночий день в красі і з хорошим настроєм, необхідно заздалегідь продумати свій образ і встигнути записатися на безліч процедур.

У скільки обійдеться образ на 8 березня для мешканок Дніпра – OBOZREVATEL розповість далі.

Образ на 8 березня Depositphotos

Одяг і взуття

У Міжнародний жіночий день хочеться виглядати стильно і красиво, і при цьому не сильно витрачатися. З одягу для Вашого святкового образу підійде ніжне плаття або спідниця з блузкою.

У магазинах Дніпра напередодні 8 березня на жіночий одяг хороші знижки. Так, гарна сукня можна купити близько 200-400 гривень. Вибору дуже багато на будь-який смак.

Вибору багато на будь-який смак

Середня вартість блузки в Дніпрі – 200-250 гривень. Ціни на спідниці складають від 100 до 300 гривень.

Вибору багато на будь-який смак

Вибору багато на будь-який смак

Ваш образ може доповнити стильне взуття. Під такий одяг ідеально підійдуть туфлі. У магазинах Дніпра на них також діють знижки. Середня вартість туфель становить 500-800 гривень.

Туфлі

Туфлі

Манікюр

У Дніпрі в переддень свята місць на процедуру манікюр практично не залишилося. Дуже складно знайти хорошого майстра, у якого буде вільний час. Але все ж це зробити можна, але найчастіше за додаткову плату.

Мешканки Дніпра можуть потрапити на процедуру в салон краси. У таких закладах зазвичай працює багато досвідчених майстрів, у яких завжди є вільне віконце.

Вартість манікюру варіюється від 200 до 350 гривень. Ціна залежить від вибору дизайну.

Манікюр в Дніпрі

Якщо Ви не встигли записатися до свого майстра, але терміново потребуєте в новому манікюрі, то деякі професіонали можу піти Вам назустріч і взяти позачергово.

Як розповіла OBOZREVATEL майстер манікюру Наталя, щорічно перед 8 березня їй доводиться додавати вільні віконця для своїх клієнток:

"Графік я завжди викладаю заздалегідь, щоб всі мої клієнтки встигли записатися. Але через роботу не всі встигають до мене потрапити, і мені доводиться додавати віконця.

Зазвичай виходжу на роботу 7 і навіть 8 березня вранці. Скасовую всі свої справи і біжу творити дівчаткам красу. Але за це я беру додаткову плату – близько 80-90 гривень. Знаю багато майстрів, які беруть і більше 100 гривень, але у мене поки така стандартна ціна.

Розумію, що на себе часу у мене майже не залишається, але я люблю свою роботу і завжди готова йти назустріч клієнткам. Тим більше що це мій заробіток, а гроші ніколи зайвими не бувають", – розповіла майстер Наталя.

Так, вартість термінового манікюру в Дніпрі вийде близько 300-450 гривень.

Також знайти вільний час на манікюр можна в соціальних мережах в спільнотах "Шукаю модель". Тут майстри, у яких ще залишилися віконця до 8 березня, публікують оголошення і запрошують на процедуру.

Манікюр в Дніпрі

Манікюр в Дніпрі

Відзначимо, що деякі професіонали в честь свята роблять знижку або приємний подарунок.

Манікюр в Дніпрі

Макіяж

Підкреслити Вашу красу зможе ніжний макіяж. Напередодні свята мешканкам Дніпра все складніше потрапити до хорошого візажиста, але якщо добре пошукати, то завжди можна знайти майстра за пристойну ціну.

У Дніпрі середня вартість денного макіяжу становить 350 гривень, вечірній макіяж – 400-500 гривень.

Крім цього, в честь Міжнародного жіночого дня деякі візажисти проводять конкурси, де Ви можете виграти безкоштовний макіяж. Умови дуже прості, а шанси виграшу високі.

Макіяж в Дніпрі

Макіяж в Дніпрі

Зачіска

До образу на 8 березня обов'язково потрібно зробити зачіску. Плетіння кіс або легкі локони – вибирати Вам.

Ціни на зачіски в Дніпрі залежать від Ваших переваг. Так, вартість звичайного плетіння становить 250-300 гривень, локони – від 350 гривень і вище, вечірні зачіски – від 400 гривень і вище.

Зачіски в Дніпрі

Зачіски в Дніпрі

Також деякі стилісти Дніпра проводять конкурси, де Ви можете виграти безкоштовні плетіння, накрутку або стрижку. Умови дуже прості, а шанси виграти великі.

Зачіски в Дніпрі

Зачіски в Дніпрі

Прикраси

Завершенням Вашого образу можуть стати стильні аксесуари. У Дніпрі їх вартість залежить від Вашого вибору. Щоб не сильно витрачатися, але при цьому виглядати шикарно, можна вибрати красиву і недорогу біжутерію. Відзначимо, що в Дніпрі в магазинах аксесуарів зараз діють знижки.

З біжутерії можна підібрати гарну підвіску, сережки, браслет і перстень. У Дніпрі ціни на такі прикраси прийнятні.

Середня ціна сережок – 100-200 гривень, підвіски – 120-150 гривень, браслети – 100-120 гривень, перстень – 100-120 гривень.

Прикраси в Дніпрі

Прикраси в Дніпрі

Прикраси в Дніпрі

Прикраси в Дніпрі

Прикраси в Дніпрі

Прикраси в Дніпрі

І в завершенні необхідно підібрати сумку. У Дніпрі середня вартість стильної сумки 200-400 гривень.

Сумка в Дніпрі

Сумка в Дніпрі

Сумка в Дніпрі

Як повідомляв OBOZREVATEL, свято 8 березня вже давно асоціюється з квітами і подарунками для жінок. Причому вітати прийнято не тільки близьких, але і, наприклад, колег на роботі. Стало відомо, що найкраще подарувати на 8 березня дівчині, дружині, мамі, колезі або вчителю.

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