Масляна-2020 на Дніпрі: у скільки обійдуться млинці

У Дніпрі з 24 лютого починається Масляний тиждень. Згідно з традиціями, в ці дні прийнято готувати смачні млинці.

У скільки обійдуться млинці в цьому році для жителів Дніпра – розповість OBOZREVATEL.

Масляна-2020 на Дніпрі Pristor.ru

Масляна на кожен день

Понеділок, 24 лютого – Зустріч

У перший день Масляної господині починають пекти млинці. Перший млинець потрібно віддати безхатьку. Решту повинні з'їсти всі члени сім'ї.

Також в цей день починають майструвати опудало, що символізує зиму. У понеділок свекруха має повне право відправити невістку до її батьків, щоб вона допомагала з приготуванням сімейної вечері.

Вівторок, 25 лютого - Загравання

У цей день батьки виглядають для синів майбутніх дружин, відправляються на знайомства і свататися.

Також в цей святковий день обов'язково потрібно радіти, веселитися і гуляти.

Середа, 26 лютого - Ласуни

Чим більше млинців на столі, тим більше щастя очікується протягом року. У середу зять повинен обов'язково відвідати тещу, а вона - зустріти його з млинцями. Якщо теща не пошкодує для зятя млинчиків, то між ними буде мир і благополуччя.

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Четвер, 27 лютого - Розгуляй

У цей день потрібно відкласти всю роботу і починати веселитися. Також в честь свята влаштовують різні ярмарки, фестивалі і шоу, співають пісні, танцюють і пригощаються млинцями.

П'ятниця, 28 лютого - Тещині вечора

В цей день, як і в попередні, господині печуть млинці і на вечерю чекають свою маму. Чоловік повинен особисто запросити тещу до столу. Крім батьків дружини, за столом також збирається вся сім'я і родичі.

Субота, 29 лютого - Посиденьки зовиці

У цей день прийнято запрошувати в гості сестру чоловіка, пригощати її млинцями і дарувати подарунки. Якщо сестри немає, то в гості запрошують інших його близьких родичів. Якщо дівчина незаміжня, то до неї на млинці обов'язково повинні прийти подруги.

Неділя, 1 березня - Прощена неділя

З самого ранку необхідно просити у всіх близьких і друзів вибачення, а після того як простили, обов'язково поцілувати. У цей день печуть млинці і готують різні смаколики. Пісні, танці і спалювання опудала в знак прощання із зимою. Також на сьомий день Масляної прийнято ходити в лазню - очистити своє тіло від хвороб і негативної енергії.

Відзначимо, що з 2 березня починається Великий піст, який закінчується 18 квітня, в Великдень.

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Необхідні інгредієнти і їх вартість в Дніпрі

Масляна-2020 на Дніпрі

Так, загальна вартість млинців дніпрянам обійдеться близько 100 гривень. Відзначимо, що цих інгредієнтів вистачить на кілька днів.

Крім цього, деякі господині купують додаткові інгредієнти: какао або шоколад для солодких млинчиків, а також сметану і начинку для смакоти. На це все доведеться витратити ще близько 100 гривень. Сума залежить від Вашого вибору.

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Кращі рецепти млинців від жителів Дніпра

Корисні і низькокалорійні овсяноблини

Для приготування овсяноблинів Вам потрібно:

Вівсяні пластівці швидкого приготування - 30 г;

Яйце - 1 шт. (Для дієтичного варіанту - 1 яєчний білок (без жовтка));

Дрібка солі;

Вода кип'ячена (або молоко) - 2 столових ложки.

Для начинки:

Овочі на Ваш розсуд;

Болгарський перець - 1 смужка;

Твердий сир - 30 г;

Рослинна олія - 1/2 ч. л .;

Сіль, спеції, перець чорний мелений - за смаком.

Для приготування овсяноблина беремо вівсяні пластівці швидкого приготування. Висипаємо пластівці в миску і додаємо до неї яєчний білок (або яйце) і сіль.

Ретельно перемішуємо отриману вівсяну масу, потім вливаємо воду (або молоко). Потім розмішуємо масу до кашоподібного стану.

Після цього розігріваємо сковороду на вогні (масло не додаємо), потім зменшуємо вогонь до середнього і викладаємо в центр сковороди вівсяну масу. Рівномірно кладемо вівсяну масу по периметру сковороди виделкою.

Смажимо до рум'янцю на невеликому вогні з одного боку, накривши сковороду кришкою (3-4 хвилини). Потім перевертаємо овсяноблинчикк, знову накриваємо кришкою і смажимо до рум'янцю (хвилини 3-4).

Знімаємо готовий млинець зі сковороди і викладаємо його на тарілку. Смачний і корисний овсяноблин готовий. Для того щоб зробити його смак більш цікавим, його можна доповнити солодкою або несолодкою начинкою.

Для приготування начинки беремо смужку болгарського перцю і інші овочі, солимо, перчимо. Потім додаємо спеції до овочів, обсмажуємо овочі на сковороді гриль, злегка змастивши її олією. Далі викладаємо овочі на половину овсяноблина. Зверху кладемо сир, натертий на крупній тертці. Ставимо овсяноблин в мікрохвильову піч на 30 секунд. В кінці накриваємо овочі з сиром другою половиною овсяноблина.

Овсяноблин Cook-s.ru

Зелені млинці

Для приготування знадобиться:

Молоко - 500 мл;

Яйця - 2 штуки;

Шпинат - 1 пучок;

Сіль - 1/2 чайних ложки;

Борошно - 5 ст. ложок;

Рослинна олія - 2 ст. ложки.

Підготуйте всі необхідні інгредієнти. Якщо у вас свіжий шпинат, то подрібніть його за допомогою блендера або м'ясорубки до стану кашки.

Яйця розмішайте з молоком, додайте сіль і рослинне масло. Потім додайте пюре зі шпинату і перемішайте.

Поступово вводите борошно, розмішуйте, щоб не було грудочок. Можливо, вам знадобиться борошно більше або менше, залежно від того, наскільки шпинат соковитий. Тісто має вийти досить рідке, в'язке.

Сковороду злегка змастіть рослинною олією (тільки для першого млинця) і добре розігрійте. Ополоником розподіліть тісто по всьому дну сковороди.

Печіть млинці на середньому вогні з двох сторін до готовності. Коли млинці будуть готові, подавайте їх з майонезом, сметаною або іншими соусами.

Зелені млинці Гастроном

Шоколадні млинці

Для приготування потрібно:

200 г борошна;

2 ст. л. какао;

3 ст. л. цукру;

Дрібка солі;

400 мл молоко;

3 ст. л. рослинного масла;

2 яйця.

Просійте в миску борошно, додайте какао, цукор, сіль і перемішайте. Залийте в отриману борошняну суміш молоко і яйця, ретельно перемішайте до однорідного стану. Тісто має вийти не густе, однорідне, без грудочок. Залиште на 10-15 хвилин в спокої, потім додайте рослинне масло і перемішайте.

Добре нагрійте сковороду, перед приготуванням першого млинця її можна змастити олією. Наберіть ополоником невелику кількість тіста, вилийте на сковороду і розподіліть його по всій поверхні.

Шоколадні млинці Гастроном

Приємного апетиту і веселої Масляної!

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