У Дніпрі карантин продовжили до 24 квітня, і ця новина мало кому сподобалася. Незважаючи на це – безпека в пріоритеті. У компанії з хорошими фільмами час пролетить весело і безпечно.

Про те, що подивитися у вільний час – розповість OBOZREVATEL. Ми пропонуємо вам подивитися фільми з високим світовим рейтингом, які підкорили серця багатьох.

ТОП фільмів для перегляду на карантині pinterest

Хороші хлопчики

Троє 12-річних друзів йдуть в шостий клас, і у кожного з хлопців є свої проблеми: Макс закоханий в однокласницю, Лукасу доведеться пережити розлучення батьків, а Тор дуже хоче співати, але соромиться свого захоплення через глузування навколишніх людей. Коли їх запрошують на модну вечірку, Макс розуміє, що це може бути його шансом нарешті поцілувати Брікслі, яка давно йому подобається. Щоб дізнатися, як потрібно цілуватися, друзі викрадають дорогий дрон, що належить батькові Макса, і починають підглядати за його сусідкою Ханною. Коли все йде не за планом і хлопці позбавляються дрона, їм належить використовувати всю свою кмітливість, щоб зберегти дружбу і все-таки потрапити на довгоочікувану вечірку. "Хороші хлопчики" – це добра підліткова комедія про дорослішання, справжню дружбу і перше кохання.

У гонитві за Бонні і Клайдом

Події розгортаються в 1934 році за часів Великої депресії, коли грабіжники банків Бонні і Клайд отримали статус народних героїв. Завдяки захисту з боку простих жителів, бандити стали недосяжними для офіційної влади, які в підсумку вичерпали всі легальні способи затримання злочинців і вирішили діяти нетрадиційними методами. Вони наймають двох відставних техаських рейнджерів Френка Хамера і мейн Голта, доручаючи їм зловити Бонні і Клайда живими або мертвими. Покладаючись на особистий досвід і навички старої школи, герої відправляються на полювання за невловимими гангстерами.

Еквілібріум

Дія відбувається в майбутньому, коли люди позбавлені можливості виражати якісь емоції, тому, що вони заборонені. Це – та ціна, яку людство платить за усунення зі свого життя війни. Тепер книги, мистецтво і музика знаходяться поза законом. А будь-яке почуття – вже злочин, який карається смертю.

Тренер Картер

Фільм заснований на реальній історії, що сталася в 1999 році в Річмонді, штат Каліфорнія. Тренер шкільної команди з баскетболу Кен Картер прийняв у середині сезону безпрецедентне рішення, заборонивши гравцям, які не зазнали ще жодної поразки, виходити на майданчик через низьку успішність у школі. У підсумку команда пропустила дві гри в чемпіонаті, а юним баскетболістам був закритий доступ в спортзал до тих пір, поки вони не стали добре вчитися. Вчинок Картера викликав одночасно і схвалення, і різку критику з боку батьків гравців і шкільного керівництва. Серед членів команди був і син тренера, який згодом вступив до престижного навчального закладу.

Щоденник пам'яті

Незадовго до початку II Світової війни двоє молодих людей знайомляться в парку атракціонів. Ной – хлопець з бідної сім'ї, відразу перейнявся увагою до Еллі – дівчині з аристократичного роду, але спочатку вона не приймала його залицяння. Але пізніше і в ній прокинулися ніжні почуття, і Ной з Еллі стали парою. Вони постійно разом, діляться один з одним найпотаємнішим і сподіваються, що так буде завжди. Але батьки Еллі проти їхнього союзу, і після сварки і з'ясування відносин молоді люди розлучаються. Минають роки, і в житті Ноя і Еллі багато чого змінюється. Він іде на війну, а повернувшись, здійснює свою давню мрію. Вона ж починає зустрічатися з людиною, яку схвалюють батьки і який підходить їй за соціальним статусом. Тільки ось одне з часом залишається незмінним: Еллі і Ной все ще люблять один одного, і забути про проведені разом дні вони не можуть. Можливо, любов все-таки переможе.

Загублені у льодах

У арктичній пустелі – крижаній, сніжній, відірваній від світу, де температура повітря може опускатися до 70⁰С, Хакслі, пілот, зазнав аварії вертольота і відчайдушно бореться за життя. Він навчився справлятися з холодом, полювати, щоб прогодувати себе. У цих умовах йому належить дбати про випадкову попутницю, з якою його звела доля. Двоє на краю землі – їх чекає небезпечна подорож і серйозна битва за виживання.

Один плюс один (1 + 1)

Постраждавши в результаті нещасного випадку, багатий аристократ Філіп наймає в помічники людину, яка найменше підходить для цієї роботи – молодого жителя передмістя Дрісса, який щойно звільнився з в'язниці. Незважаючи на те, що Філіп прикутий до інвалідного крісла, Дриссу вдається привнести в розмірене життя аристократа дух пригод.

Обитель проклятих

Елайза – пацієнтка клініки для душевнохворих, де влада перейшла в руки тих, кого там лікували, і тепер божевільні видають себе за лікарів. Коли в будинок скорботи прибуває випускник медичної школи, не підозрюючи, що його відправили працювати в дурдом не тільки в прямому, а й у переносному сенсі, то, зустрівшись з головною героїнею, він закохується в неї без пам'яті.

Хмарний атлас

"Хмарний атлас" подібний до дзеркального лабіринту, в якому перекликаються, нашаровуючись один на одного, шість голосів: нотаріуса середини дев'ятнадцятого століття, що повертається в США з Австралії; молодого композитора, змушеного торгувати душею і тілом в Європі між світовими війнами; журналістки в Каліфорнії 1970-х, яка розкриває корпоративну змову; дрібного видавця – нашого сучасника, який примудрився зірвати банк на бандитської автобіографії "Удар кастетом" і біжить від кредиторів; клону-прислуги з підприємства швидкого харчування в Кореї – країні, де переміг кіберпанк; і гавайського козопаса на заході цивілізації.

Невідомий

У цьому фільмі розповідається про чоловіка, який після пробудження від коми виявляє, що його особа привласнена іншим, і розуміє, що ніхто, навіть власна дружина, не вірить йому. І тоді за допомогою незнайомої молодої жінки-таксистки герой прагне довести, хто він такий.

Людина-невидимка

На перший погляд життя Сесілії здається бездоганним: величезний будинок, бойфренд – геніальний вчений-мільйонер. Але ніхто не знає, що насправді відбувається за високими стінами розкішного особняка. І навіть ідеально спланована втеча виявляється пасткою. Неможливо сховатися від переслідувача, якого не бачиш.

Вуличний кіт на ім'я Боб

Фільм, заснований на реальних подіях. Розповідь про те, як молодий хлопець, який відновлюється від наркотичної залежності вуличний музикант, зустрів рудого вуличного кота і його життя змінилося на краще.

Вуличний музикант і бродяга Джеймс Боуен до пори до часу був одним з тих, з ким життя зіграла злий жарт. Однак, після зустрічі зі справжньою дружбою, а саме з рудим котом, якого після Джеймс назвав Бобом, життя змінилося в кращу сторону. Добра історія, яка вселяє віру і надію.

Зелена книга

Витончений світський лев, багатий і талановитий музикант наймає в якості водія і охоронця людину, яка найменше підходить для цієї роботи. Тоні "Базіка" – вибивала, який не вміє тримати язика за зубами і користуватися столовими приборами, зате він добре працює кулаками. Це турне назавжди змінить життя обох.

Завжди говори так

Депресивний головний герой завжди і всім говорив "ні" – наприклад, друзям, якщо вони звуть кудись. Але в один прекрасний день він укладає угоду, за якою завжди повинен відповідати "Так" на будь-яку пропозицію.

Правила знімання: метод Хітча

Алекс Хітченс – досвідчений пікап-тренер, він здатний навчити будь-якого хлопця знайти підхід до дівчини, в яку закоханий. У Алекса хороші гонорари, він справжній професіонал, у якого не буває невдач. Якось до нього за допомогою звертається Альберт Бренамен, бухгалтер однієї фірми, який закохався в багату клієнтку – Аллегру Коул.

Скориставшись порадою Хітча, Альберт домагається уваги Алегро і отримує запрошення на побачення. А тим часом сам Хітч зав'язує знайомство з журналісткою Сарою, яка працює в "жовтій" газеті, і закохується в неї, здійснюючи часом безглузді і дивні вчинки. Весь цей час Сара пише про історію знайомства Альберта і Алегро, розслідує справу таємничого "доктора-свата". Врешті-решт вона розкопує історію Хітча і пише про нього статтю, відразу прославивши Алекса. Але так герої втрачають своїх коханих і тепер їм потрібно проявити неабияку винахідливість, запевняючи в щирості своїх почуттів.

Божевільне весілля

Карколомна французька комедія з Крістіаном Клавье в головній ролі. Месьє Верней і його дружина – добропорядні буржуа, батьки чотирьох красунь-дочок. Як відомо, головна проблема всіх подібних сімей – видати дочок заміж. У сім'ї Вірней такої проблеми немає. Три дочки вже знайшли своє щастя, ось тільки чоловіки, на думку батьків, підкачали: один – китаєць, інший – араб, третій – єврей. Прийшов час, і четверта дочка повідомляє батькам радісну звістку: вона теж виходить заміж. І її наречений – афроамериканець.

Впритул

Пітер готується стати батьком і знаходиться на межі нервового зриву. І його нервам не йде на користь той факт, що йому належить зробити цілу подорож, та ще й в компанії актора-невдахи, щоб встигнути добратися додому до народження власної дитини.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як виглядає Дніпро під час карантину.

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