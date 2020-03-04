Квіти на 8 березня в Дніпрі: ціни на букети

Не секрет, що 8 березня Дніпро перетвориться на квітуче місто з тюльпанів і троянд. Продавці очікують величезний ажіотаж покупців з раннього ранку.
OBOZREVATEL розповість про те, які ціни на різноманітні квіти будуть актуальні 8 березня.
Ціни на квіти 8 березня в Дніпрі
ratatum.com
Уже зараз спеціалізовані магазини, продавці на квіткових ринках і інтернет-шоуруми пропонують замовити букет на 8 березня. Ціни варіюються від 25 гривень за тюльпан до 3500 гривень за шикарний букет троянд.
Звичайно ж, ціна залежить не тільки від кількості квітів у букеті, а й від оформлення і складності композиції. Продають букети, в горщиках, в коробці, в кошику. Найчастіше, доставка також оплачується додатково (від 50 гривень).
"Ми будемо працювати з 6 ранку. Радимо заздалегідь робити передзамовлення на букети, так як попит на квіти 8 березня скажений. Коли чоловіки намагаються знайти гідний букет в другій половині дня, починається справжній квест", – ділиться продавець квітів на ж\м Тополя Тетяна .
Продавці радять робити передзамовлення на букети
Скільки коштують композиції в квіткових магазинах
У магазинах квіти дорожче, ніж на ринку або оптом – це не секрет. Так, один тюльпан обійдеться в 30-35 гривень за одиницю (блакитний тюльпан – від 55 грн\шт), троянда – від 45 гривень. Якщо ви хочете придбати квіткову композицію (стандартно це три троянди і 5 хризантем в кошику) – розраховуйте на суму від 230 гривень за бюджетний варіант. Великі композиції обійдуться в 650-1000 гривень.
Квіти - завжди хороша ідея
Вартість 1 троянди в квітковому магазині на 8 березня в Дніпрі - від 45 гривень
У святковий день очікується ажіотаж
Тюльпани - 30-35 гривень за квітку
Блакитний тюльпан дорожче - 50-55 гривень
Композиції вартістю 600-1000 гривень
Квіткові композиції від 230 гривень
У скільки обійдеться букет на 8 березня на квітковому ринку
На ринку квіти дешевше, крім того, можна трохи поторгуватися. Живі крокуси і нарциси в горщиках можна придбати за 80 гривень, кошик (композицію) – за 150-250 гривень. Є дорожче, від 300 гривень – такі композиції відрізняються великою кількістю квітів і красивим тубусом.
Крокуси і нарциси - по 80 гривень
Кошики з квітами вартістю 150-300 гривень
Ціни на тюльпани трохи нижчі, ніж в магазинах – від 25 гривень за квітку. Піоновидні тюльпани дорожче – 30 гривень за одиницю. За словами продавця, найчастіше чоловіки замовляють від 10 квітів в букеті.
Широкий вибір на квіткових ринках Дніпра
Тюльпани - від 25 гривень за квітку
Вартість весняних нарцисів – від 25 гривень за штуку, в букетах пропонують по 20 квіток. Гілочка хризантеми обійдеться в 40 гривень.
Гілочка хризантеми - 40 гривень
Вартість 1 нарциса - 25 гривень
На ринку красиву композицію можна придбати за 300 гривень
Квіти в торгових центрах Дніпра
У ТЦ міста мізерний вибір квітів. Найчастіше це орхідеї – від 230 гривень за горщик. Залежно від стану і сорту квітки, на полицях магазинів представлені орхідеї вартістю до 460 гривень.
Орхідеї вартістю 230-460 гривень
Що пропонують інтернет-магазини Дніпра
У соціальних мережах продавці квітів вже активно приймають замовлення. В онлайн-режимі ви можете замовити будь-який букет з тих, що представлені продавцем, або представити власну цікаву для вас композицію.
Ціни варіюються від 80 гривень за троянду до будь-якої суми, яку ви готові витратити. Крім того, в інтернеті можна замовити квіти оптом (опт – від 40 штук). Так, шикарний букет з 101 троянди обійдеться в 3650 гривень, 20 тюльпанів – в 2000 гривень.
Шикарний букет троянд вартістю 3650 гривень
Instagram: 7roses.byket
Тюльпан в бутоні - 20-25 гривень
Instagram: more_cvetov__
Тюльпани з лимонним відтінком - 25 гривень за штуку
Instagram: more_cvetov__
Весняний настрій всього за 150 гривень
Instagram: demart_flowers
Милий букетик вартістю 220 гривень
Instagram: demart_flowers
Стильна подача за 80 гривень
Instagram: demart_flowers
Букет в коробці за 900 гривень
Instagram: 7roses.byket
Тюльпани і гіацинти - 700 гривень
Instagram: 7roses.byket
Ніжний букет за 300 гривень
Instagram: lyutik.flowers
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чим здивувати дівчину на 8 березня в Дніпрі.
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