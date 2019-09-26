Гниль, пліснява та повна антисанітарія: що приховують супермаркети Дніпра

У пошуках свіжих і якісних продуктів дніпряни нерідко зустрічають на полицях в супермаркетах гнилі овочі та фрукти, прострочені йогурти і протухше м'ясо.

Що робити, якщо Ви купили товар з "сюрпризом" всередині? Куди і кому скаржитися на неякісні продукти? Всі відповіді Ви знайдете в нашому матеріалі.

OBOZREVATEL побував в декількох популярних супермаркетах Дніпра і, як з'ясувалося, не скрізь все так ідеально, як здається на перший погляд.

Супермаркети Дніпра

"АТБ-Маркет"

Цей супермаркет один з найпопулярніших в місті. Зараз магазин проходить стадію повного ребрендингу і супермаркети старого формату змінюють на новий "чорний". Але це всього лише візуальний вигляд, а ось які таємниці зберігаються всередині магазину - розповість OBOZREVATEL.

В одному з "АТБ" ми побачили не дуже приємну картину: помідори, від яких йшов запах гнилі, лежать прямо на прилавку, а поруч в кошику вже нормальні і свіжі овочі. Працівники супермаркету не коментують ситуацію і сумнівні помідори продовжують продавати. Хто буде купувати такі овочі - невідомо. Але, мабуть, списувати їх і прибирати з прилавка ніхто не збирається.

В інших супермаркетах цієї ж мережі ми виявили ще страшнішу знахідку - давно протухше м'ясо, у якого закінчився термін придатності. Куряче філе лежало на прилавку в холодильнику разом з іншим м'ясом. Упаковка розірвана, курятина чомусь тепла і мутного кольору. Так і залишається загадкою, кого намагалися обдурити продавці магазину.

Продукти в супермаркеті

Потім ми відвідали новий "чорний" "АТБ-Маркет", де плачевна ситуація відразу ж змінилася в кращу сторону. Тут ми не виявили антисанітарії, продукти свіжі і в нормальному стані. Єдиний мінус - це кілька гнилих бананів, які на наше прохання працівник "АТБ" швидко прибрав в сміттєвий ящик.

OBOZREVATEL звернувся за коментарем до пресслужби "АТБ-Маркет". Нам розповіли, що в компанії впроваджена жорстка система контролю якості і безпеки продукції.

"При виявленні співробітниками магазинів на полицях неліквідного або простроченого товару, даний товар знімається з реалізації. Відповідно до затверджених норм і регламентами компанії, вся неліквідна і прострочена продукція утилізується в обов'язковому порядку", – відзначили в пресслужбі.

У компанії додали, якщо покупець придбав прострочений товар або знайшов його в магазині, "АТБ-Маркет" гарантовано поверне за нього гроші в трикратному розмірі вартості товару.

"Також будь-який покупець може звернутися зі скаргою на гарячу лінію компанії або залишити запис у книзі скарг і пропозицій. Всі звернення розглядаються в обов'язковому порядку. В разі, якщо на товар надійшло понад 2-х нарікань – компанія інформує про існуючу проблему виробника і самостійно проводить лабораторні випробування в незалежних акредитованих лабораторіях", – розповіли в пресслужбі.

"VARUS"

Супермаркет відрізняється від інших тим, що тут продають готову їжу, роблять піцу, а також можна замовити банкетне меню. Але не все так ідеально, як здавалося б. У супермаркеті можна знайти величезні знижки на певний товар, але підступ в тому, що такі "приємності" тільки на зіпсовані продукти. Наприклад, у відділі овочів і фруктів є корзинка з табличкою "уцінка", де знижки від -25 до -50%. Але продукти тут лежать несвіжі. На фото нижче можна побачити, що знижка діє тільки на гнилий перець, який залишився один в порожньому кошику.

Продукти в супермаркеті

Крім цього, в "VARUS" є безліч інших неякісних продуктів. Наприклад, хурма, яка починає покриватися цвіллю. Або гнилі баклажани, які небезпечно вживати.

Також знижки діють і на молочні продукти, у яких до кінця терміну придатності залишився один день або взагалі закінчився. В основному такі знижки на власні торговельні марки мережі "VARUS".

Продукти в супермаркеті

У Дніпрі водному з магазинів "VARUS" очевидці сфотографували тарганів, які бігають серед товарів. Так, в супермаркеті можна виявити не тільки погані продукти, а й повну антисанітарію.

Таргани в супермаркеті Instagram "Ху@вий Днепр"

OBOZREVATEL звернувся за коментарем до пресслужби мережі "VARUS". Нам розповіли, що зіпсованих продуктів у магазині бути не повинно і з цією проблемою обов'язково розберуться. Заявку на нашу скаргу прийняли і відповідь потрібно очікувати протягом семи днів. OBOZREVATEL продовжує стежити за ситуацією і очікує відповідь від пресслужби супермаркету.

"Сільпо"

Як і багато інших великих магазинів, "Сільпо" виготовляє власну випічку, має свої торгові марки і залишається одним з популярних в мережі супермаркетів. OBOZREVATEL провів ревізію в декількох магазинах і виявив, що товари тут якісні з нормальними термінами придатності. Але овочі і фрукти бажають залишати кращого. На фото нижче видно старі дині, тверду хурму і напівгнилі персики.

Відзначимо, що на перший погляд все виглядає зовсім свіжим, але якщо підійти ближче і взяти в руки, то можна відразу зрозуміти - продукти небезпечні для вживання. Наприклад, лимони в ящиках здаються соковитими і смачними, але якщо взяти їх ближче, то їх стан жахливий - старі, напівм'які, які починають покриватися цвіллю.

Продукти в супермаркеті

OBOZREVATEL зв'язався з пресслужбою мережі "Сільпо". Наше звернення прийняли в обробку і пообіцяли незабаром дати відповідь. OBOZREVATEL очікує реакцію пресслужби на даний інцидент.

Реальні історії

У Дніпрі кількість постраждалих через неякісні товари в супермаркетах щодня збільшується. Цвіль, гниль, тухлятина - з цим стикаються багато городян.

Так, в одному з магазинів дівчина придбала червону квасолю, і виявила в банці колорадського жука.

Продукти в супермаркеті Facebook

Місцевий житель Володимир купив зіпсований сир, який наполовину покрився пліснявою, хоча терміни придатності в порядку.

Продукти в супермаркеті Facebook

Дніпрянка купила хліб, а всередині виявила жувальну гумку.

Продукти в супермаркеті Facebook

Яйця в супермаркетах не завжди свіжі, тому можна потрапити на виверт і замість свіжих продуктів купити тухлі.

Продукти в супермаркеті

Куди і кому скаржитися

Як розповів OBOZREVATEL Олег Потоцький, заступник начальника ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, якщо Ви придбали зіпсований продукт, то маєте повне право його повернути:

"Споживач може звернутися в магазин і повернути товар, але при цьому обов'язково повинен бути чек на покупку. Якщо працівники перешкоджають і відмовляються приймати даний продукт, то можна звернутися в магазин з письмовим запитом, щоб адміністрація дала відповідь. Якщо це не відбувається і у покупця є всі документи, які підтверджують взаємовідносини з торговим об'єктом, то далі можна звернутися до Держпродспоживслужби", – прокоментував Потоцький.

Якщо Ви виявили повну антисанітарію в магазині (таргани, брудні підлоги, прилавки і т.д.), то Вам слід зробити наступне:

"Принцип спілкування той же самий. Ви можете так само звернутися в магазин, якщо там не реагують на Ваші скарги, то слід дзвонити або писати до Держпродспоживслужби", – додав Олег Васильович.

Графік особистого прийому громадян керівництвом Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:

Графік

Крім цього, Ви можете звернутися з електронним зверненням до Держпродспоживслужби за посиланням: dp.consumer.gov.ua/elektronne-zvernennya. Або ж зателефонувати на гарячу лінію: (068) -658-80-99.

Звичайно, в супермаркетах Дніпра є безліч хороших продуктів з нормальними термінами придатності. Але при цьому не варто забувати, що перш, ніж купити, уважно подивіться дату виготовлення і на зовнішній вигляд продукту. Адже можна легко потрапити на виверт недобросовісних виробників.

Софія Ковнір

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!