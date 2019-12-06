Допомога по безробіттю: розмір виплат і як отримати її в Дніпрі

Після звільнення кожен дніпрянин має право отримувати матеріальну допомогу від держави. Але для цього потрібно зібрати цілий пакет документів і встати на облік в центр зайнятості.

OBOZREVATEL докладно розповість, як в Дніпрі отримати допомогу по безробіттю і про термін виплат.

Виплати по безробіттю

Хто має право на допомогу

Отримувати допомогу від держави можуть тільки громадяни, які були офіційно працевлаштовані і тепер мають статус безробітного.

Згідно із законодавством України, право на грошову допомогу по безробіттю мають:

Особи працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), які через відсутність роботи не мають заробітку, готові та здатні приступити до трудової діяльності;

Особи, молодші 16 років, які були звільнені у зв'язку з припиненням підприємства;

Люди з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку і отримують соціальну допомогу.

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Облік в центрі зайнятості

Щоб отримати статус безробітного в Дніпрі і допомогу від держави, слід стати на облік в центр зайнятості.

Для цього необхідно зібрати наступні документи:

Паспорт;

Карта платника податків;

Трудова книжка;

Диплом про освіту;

Військовий квиток (при необхідності);

Довідка з останнього місця роботи про розмір заробітної плати.

Після цього на безробітного заводиться персональна карта, в якій зазначаються особисті дані і громадянин отримує офіційний статус безробітного.

Відзначимо, поки Ви будете перебувати в статусі безробітного, співробітники центру зайнятості будуть шукати підходящу для Вас роботу.

Якщо протягом півроку безробітний все ж не отримав роботу, то йому можуть запропонувати навчитися іншої професії.

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Крім цього, на головному сайті Дніпропетровського обласного центру зайнятості Ви можете самі шукати вільні вакансії. Для цього необхідно вибрати населений пункт і рід діяльності. Також є можливість залишити на сайті своє резюме.

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Терміни виплат допомоги по безробіттю

Загальна тривалість матеріальної допомоги по безробіттю не повинна перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Але є виняток:

Особи передпенсійного віку – 720 календарних днів;

Особи, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням і за згодою сторін – 270 календарних днів;

Особи, які звільнилися зі строкової військової служби; переселенці – 180 календарних днів.

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Розмір допомоги по безробіттю в Дніпрі

На сьогоднішній день мінімальна сума допомоги по безробіттю становить 610 гривень. Таку допомогу можуть отримувати особи, які за останній рік мали трудовий стаж менше шести місяців.

Якщо Ваш трудовий стаж перевищує шість місяців, то допомога від держави нараховують в процентному співвідношенні до середнього розміру заробітної плати в залежності від трудового стажу. В такому випадку сума виплат становить 1630 гривень.

Відзначимо, що з 1 грудня 2019 року максимальний розмір допомоги по безробіттю збільшився до 8408 гривень, а мінімальний розмір залишився тим самим.

Сума виплат безпосередньо залежить від тривалості безробіття і тому з кожним разом вона зменшується. Тобто перші 90 календарних днів громадянин отримує повну суму матеріальної допомоги. Наступні дні – 80% і залишився період – 70%.

Виплати по безробіттю АиФ-Україна

Де в Дніпрі отримати допомогу по безробіттю

Дніпропетровський обласний центр зайнятості: вул. Княгині Ольги, 2. Телефон: 056-770-60-49.

Дніпровський міський центр зайнятості: вул. Авіаційна, 41. Телефон: 068-357-96-91.

Відділення надання соціальних послуг в Шевченківському районі: вул. Михайла Грушевського, 70. Телефон: 056-745-32-27.

Центр зайнятості в Центральному районі: вул. Володимира Антоновича, 26. Телефон: 056-232-10-56.

Лівобережний районний центр зайнятості: проспект Слобожанський, 29. Телефон: 056-760-06-76.

Дніпровський районний центр зайнятості: вул. Василя Сухомлинського, 69. Телефон: 056-753-75-34.

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