Донорство яйцеклітин і сперми: скільки за це платять в Дніпрі

Донорство яйцеклітин і сперми допомагає безплідним подружнім парам завести дитину. Так, донори можуть на цьому заробити хороші гроші, але при цьому дозволять родині знайти справжнє щастя.

OBOZREVATEL докладно розповість, хто може стати донором яйцеклітин і сперми, і скільки за це платять в Дніпрі.

Донорство яйцеклітин і сперми

Чи законно донорство яйцеклітин і сперми?

В Україні з 2013 року діє наказ Міністерства Охорони здоров'я "Про затвердження порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій", який регулює порядок застосування репродуктивних методик.

Як говориться в статті 123 Сімейного кодексу України, у разі народження дружиною дитини, зачатої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, здійснених за письмовою згодою її чоловіка, він записується батьком дитини.

У разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям (чоловіком і жінкою) в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя.

Також подружжя визнається батьками дитини, народженої дружиною після перенесення в її організм ембріона людини, зачатого її чоловіком та іншою жінкою в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Донорство яйцеклітин і сперми IS-med

Донорство яйцеклітин в Дніпрі

Щоб стати донором яйцеклітин, необхідно відповідати певним параметрам, пройти кілька етапів підготовки до цього і здати аналізи.

Донором яйцеклітин можуть стати жінки, які відповідають наступним параметрам:

Від 18 до 32 років і привабливої зовнішності;

Без психічних захворювань;

Без спадкових захворювань;

Жінка, яка має власну здорову дитину;

Без шкідливих і згубних звичок;

Жінка, яка не має медичних протипоказань до донорства яйцеклітин.

У багатьох клініках Дніпра діють спеціальні програми з донорства яйцеклітин і сперми.

Щоб стати донором, необхідно залишити анкету на сайті клініки, що сподобалася. Потім записатися на первинне обстеження і здати ряд аналізів. Відзначимо, що при собі потрібно мати такі документи:

Паспорт громадянина України;

ІПН;

Свідоцтво про народження дитини/дітей;

Свідоцтво про шлюб або розлучення;

Ваше дитяче фото.

Анкета для участі в програмі з донорства

Анкета для участі в програмі з донорства

Анкета для участі в програмі з донорства

Анкета для участі в програмі з донорства

Після цього Ви проходите первинний огляд і здаєте аналізи:

Визначення групи крові і резус-фактора;

Загальний огляд у терапевта і висновок про допустимість хірургічного втручання;

Огляд у нарколога і психіатра;

Генетичне обстеження;

Обстеження у гінеколога;

Електрокардіограма;

Загальний аналіз крові і аналіз на біохімію.

Аналіз на репродуктивні гормони;

Аналіз сечі;

Аналіз на сифіліс, ВІЛ та гепатити В і С;

Мазок піхви на флору і ступінь чистоти;

Обстеження на захворювання, що передаються статевим шляхом;

Мазок шийки матки;

Флюорографія.

Після проходження обстеження Вам дають висновок про можливість участі в програмі донорства яйцеклітин.

Відзначимо, що в Дніпрі медичне обстеження для кандидатів в донори яйцеклітин проводиться безкоштовно.

Під час підготовки до донорства, зростання яйцеклітин стимулюють медикаментозно. Тому протягом деякого часу необхідно буде приймати лікарські засоби. По закінченню цього етапу буде проведено забір яйцеклітин.

Скільки в Дніпрі платять донорам яйцеклітин

У Дніпрі донор яйцеклітин може отримати від 25 тисяч до 35 тисяч гривень. Це залежить від вибору клініки і від кількості отриманих яйцеклітин. Після забору яйцеклітин лікар скаже Вам про результат. Виплата компенсації відбувається в день донації.

Донорство яйцеклітин і сперми ZIMA Magazine

Донорство сперми в Дніпрі

Для того, щоб стати донором сперми, потрібно також повністю обстежитися, здати ряд аналізів і пройти перевірку на наявність генетичних захворювань.

У Дніпрі донором сперми може стати здоровий чоловік від 20 до 35 років. Крім цього, він повинен мати:

Вищу або середньо-спеціальну освіту;

Гарне фізичне здоров'я і приємні зовнішні дані;

Відсутність шкідливих звичок і наявність здорових дітей.

Відзначимо, що в мілілітрі еякуляту повинно міститися не менше 90 мільйонів сперматозоїдів, з яких прогресивно-рухомих має бути не менше 60%, а морфологічно нормальних – не менше 20%.

Для початку слід звернутися в клініку і здати пробну спермограмму. Якщо результати відповідають показникам, необхідним для донорства сперми, чоловікові потрібно пройти повне медичне обстеження організму. Відзначимо, що це абсолютно безкоштовно.

Донорство яйцеклітин і сперми zarabativaem.com

Претендентові на донорство необхідно пройти такі процедури:

Консультація терапевта;

Проведення аналізу на ЗПСШ;

Консультація уролога-андролога;

Консультація генетика;

Консультація психіатра і нарколога.

Якщо аналізи та обстеження в нормі, то клініка укладає договір з донором.

Особиста карта донора

Особиста карта донора

Після цього кандидат стає повноправним учасником програми донорства сперми, тривалість якої становить не більше 1,5-2 років.

Крім цього, сперму можна здавати не частіше ніж один раз на тиждень. Для цього необхідно утримання від статевого життя протягом трьох днів до здачі і хороше самопочуття в день здачі.

Після процедури лікар досліджує якість еякуляту і, якщо якість відповідає нормативним показникам, то донору виплачується грошова винагорода.

У Дніпрі донорам сперми за одну порцію платять від 200-300 гривень. Компенсація залежить від багатьох медичних чинників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в рамках нового етапу медичної реформи послуги пологових будинків стануть безкоштовними з 1 квітня 2020 року. На кожну породіллю медустановам виділятимуть 8500 гривень.

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