Dmart: відкриття скоро!

Уже в цьому місяці в Кам'янському відкриється сучасний торговий центр: 29 листопада Dmart стане не тільки місцем для покупок, але і територією сімейного відпочинку та приємного проведення часу з друзями. Місцем, де можна смачно поїсти, красиво одягнутися, весело відпочити і завжди знайти щось нове.

У 4-поверховому торгівельному центрі розташовуються супермаркет Dmart, магазини брендового одягу, зона унікальних ресторанів і дитячий центр DКids. Кожному з них є чим здивувати. До відкриття ще кілька тижнів, але вже зараз видно, що подібний рівень і підхід до обслуговування стане для Кам'янського дійсно чимось новим. У день відкриття кілька кілька годин буде діяти знижка 50% на все (крім алкоголю)!

Dmart

За продуктами - в Dmart

Перший поверх торгового центру - продуктовий супермаркет Dmart. Якісно і зі смаком - перші слова, якими хочеться його охарактеризувати. В оформленні інтер'єру тут використані сучасні та природні матеріали, а освітлення організовано відповідно до сучасних тенденцій мерчандайзингу. Дизайн магазину витриманий в стилістиці вуличок старої Праги, з її ліхтарями і кам'яними стінами. Атріум торгового центру унікальний. Найбільший зенітний ліхтар в місті дає природне денне світло, який висвітлює затишне кафе біля підніжжя падає з висоти четвертого поверху водоспаду.

Чверть всієї торгової площі супермаркету Dmart виділена під свіжі натуральні продукти: овочі, фрукти, зелень. Натуральність і свіжість тут не рекламні слогани, а принцип. Як розповів директор магазину Ігор Богун, контроль якості починається з вивчення умов зберігання продуктів прямо на базах постачальників і закінчується перевіркою на нітрати в момент відвантаження їх в магазин (для цього тут є все необхідне обладнання). Крім того, екзотичні фрукти в торговому залі будуть продаватися з охолоджувальної вітрини.

І це лише одна з унікальних особливостей супермаркету. А їх багато: наприклад, тут можна буде купити живі квіти, а в зоні товарів для свят знайдеться все, чим можна букет доповнити.

Асортимент пропонованих продуктів - головна фішка супермаркету Dmart. Свої рибний і м'ясний цехи з новим унікальним обладнанням всесвітньо відомих фірм - запорука успіху, смаку і свіжості. Крім самого смачного м'яса від вітчизняного виробника для гурманів тут обов'язково буде австралійська і новозеландська баранина, справжні американські стейки. Устриці, омари і лобстери, перед тим як потрапити до вас на стіл, будуть жити в акваріумі з морською водою, коропові і осетрина - в акваріумі з прісною.

Dmart

Своя пекарня супермаркету Dmart запропонує найсмачніший в місті хліб (звичайно ж, з хрусткою скоринкою!). Устаткування для неї купувалося в Європі: Багетоформовочная машини привезли з Франції, тістоміси, машини для ферментований - з Німеччини та Італії. Рецептура для хлібобулочних виробів найкраща з того, що може запропонувати світ випічки на сьогодні. Який хліб: нарізаний чи ні - це тепер вибір покупця. Визначитися з цим йому допоможе сучасна хлеборезательная машина самообслуговування.

У супермаркеті Dmart буде представлений широкий діапазон товарних позицій, які ви більше ніде в місті не знайдете. Це стосується як продуктів, так і напоїв. Наприклад, різноманіття сортів пива (в тому числі імпортного та крафтового) ледь вміщує в себе величезний 12-метровий холодильник.

У супермаркеті Dmart особливу увагу приділено безпеці харчової продукції. Концепція ХАССП, яка використовується тут, забезпечує контроль якості на всіх етапах поводження з харчовими продуктами. Це видно вже зараз: відділи побутової хімії Housing і продукції для домашніх улюбленців LiBro в Dmart'е виділені в окремі магазини, які знаходяться зліва і праворуч від основного торгового залу.

Звичайно ж, тут будуть і своя кухня, і дуже смачна піца від італійських шефів. Про це та багато іншого читайте в наступних номерах газети. До зустрічі в торгово-розважальному центрі Dmart!

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