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21 травня • оновлено в 17:06
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Софія Ковнір
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День вишиванки 2020: як відзначають жителі Дніпра

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Щорічно в третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки. У кожному куточку країни завжди проходили яскраві флешмоби та концерти. Але в цьому році через карантинний режим усі масові заходи скасовуються.

OBOZREVATEL зібрав ТОП фотографій жителів Дніпра, які відзначають День вишиванки і дотримуються традиції.

День вишиванки 2020

День вишиванки 2020

Народна правда

Журналіст з Дніпра Дарина Сухонос-Табацька вважає, що головне – вишивка, яку носять в серці:

"З Днем вишиванки. Хтось забув, хтось купив. Але головне – вишивка, яку носите в серці", – написала журналіст.
Головне – вишивка, яку носять в серці

Головне – вишивка, яку носять в серці

Facebook Дарини Сухонос-Табацької

Мешканка Дніпра Вікторія Бичкова дотримується традиції і підкреслила, що український традиційний одяг надягають все більше людей не тільки в нашій країні, а й по всьому світу:

"Традиційно День вишиванки відзначають щорічно в третій четвер травня.
День вишиванки – неофіційне і відносно молоде, проте дуже улюблене народне свято. У цей день прийнято вдягати національні вбрання, куди б не довелося йти – на роботу, на зустріч з друзями або куди-небудь. У цей день український традиційний одяг одягають все більше людей не тільки в нашій країні, а й по всьому світу", – зазначила дніпрянка.
Жителі Дніпра діляться фото у вишиванках

Жителі Дніпра діляться фото у вишиванках

Facebook Вікторії Бичкової

Дніпрянка Альона Забуга поділилася милими фотографіями з колективом, який також підтримує і відзначає День вишиванки:

"Люди, які поруч, то найбільша цінність для мене. Щастя бути разом з тими, з ким відчуваєш себе на одній хвилі. Іноді ми ще і одягаємося схоже. З Днем вишиванки!", – написала Забуга.
День вишиванки відзначають багато жителів Дніпра

День вишиванки відзначають багато жителів Дніпра

Facebook Альони Забуги

Дніпряни дотримуються традиції в це свято

Дніпряни дотримуються традиції в це свято

Facebook Альони Забуги

Рятувальник Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області Євген Панчук опублікував зворушливе фото з донькою в День вишиванки.

Дніпряни публікують милі фото у вишиванках

Дніпряни публікують милі фото у вишиванках

Facebook Євгена Панчука

Дніпрянин Філіп Свідерський відзначає День вишиванки на свіжому повітрі:

"У вишиванці на велосипеді ХВЗ "Україна", ще й сам герб наш позаду. Гарного всім дня!", – поділився Філіп.
Деякі городяни відзначають свято на свіжому повітрі

Деякі городяни відзначають свято на свіжому повітрі

Facebook Філіпа Свідерського

Як відзначають День вишиванки відомі люди Дніпра

Екс-голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов не зраджує своїм традиціям:

"Сподіваюся, що тільки в цьому році маска буде підходити до вишиванки", – написав Пригунов.
Гліб Пригунов не зраджує своїм традиціям

Гліб Пригунов не зраджує своїм традиціям

Facebook Гліба Пригунова

Гліб Пригунов не зраджує своїм традиціям

Гліб Пригунов не зраджує своїм традиціям

Facebook Гліба Пригунова

Крім того, екс-голова облради поділився спогадами з минулих років:

"У цьому році, на жаль, залишається тільки згадувати, як це було в минулі роки і уявляти, як це буде в майбутньому!", – додав Пригунов.
День вишиванки в минулі роки

День вишиванки в минулі роки

Facebook Гліба Пригунова

День вишиванки в минулі роки

День вишиванки в минулі роки

Facebook Гліба Пригунова

Помічник заступника мера Дніпра Антон Андрієнко в цьому році через карантин не святкує День вишиванки, але все одно дотримується традиції:

"Вишиванка – генетичний код України. Хоча в цьому році і не вийшло у нас святкування Дня вишиванки через карантин, але я все одно одягнув її!", – повідомив Андрієнко.
Вишиванка – генетичний код України

Вишиванка – генетичний код України

Facebook Антона Андрієнко

Начальник інспекції з питань благоустрою Дніпровської міськради Руслан Мороз поділився фотографією в традиційній вишиванці на робочому місці.

Руслан Мороз дотримується традиції навіть на робочому місці

Руслан Мороз дотримується традиції навіть на робочому місці

Facebook Руслана Мороза

Лідер громадської організації "Державна ініціатива" Дмитро Ярош опублікував зворушливе фото з дружиною і онуком в традиційному одязі:

"Українці! З Днем вишиванки!", – підписав фото Ярош.
Дмитро Ярош поділився зворушливим фото з сім'єю

Дмитро Ярош поділився зворушливим фото з сім'єю

Facebook Дмитра Яроша

Начальник Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області Андрій Кульбач поділився фотографією рятувальників, які навіть в період карантину дотримуються традиції Дня вишиванки:

"Давайте зберігати і примножувати українські традиції! У цьому році День вишиванки зустрічаємо з новими карантинними правилами, однак, як завжди, національний візерунок захищає нас! Гарного і позитивного дня! Любіть і бережіть Україну", – написав Кульбач.
Рятувальники Дніпра також відзначають День вишиванки

Рятувальники Дніпра також відзначають День вишиванки

Facebook Андрія Кульбач

Директор КП "Госпітальєри Дніпра" Яна Зінкевич запустила власний Марш вишиванок в соціальних мережах:

"Друзі, вітаю всіх з Днем вишиванки! Вишиту сорочку українці надягали в святкові і сумні дні, в мирному житті і на війні. Історія зберегла свідоцтва про сміливців, які одягалися в український традиційний наряд в таборах, на засланні – і це тримало їх віру в найважчі часи.
Цього року наш Марш вишиванок відбудеться в соціальних мережах: фотографуйтеся в вишитих сорочках і публікуйте фото з хештегом #деньвишиванки. Сьогодні як ніколи важливо ділитися позитивним настроєм з друзями і знайомими. Адже всі ми – велика сім'я. Підтримуйте один одного", – повідомила Зінкевич.
Жителі Дніпра запускають флешмоби в соцмережах

Жителі Дніпра запускають флешмоби в соцмережах

Facebook Яни Зінкевич

Екс-радник мера Дніпра Яніка Мерило також поділилася фото в вишитому українським орнаментом платті і привітала всіх з Днем вишиванки.

Екс-радник мера Дніпра Яніка Мерило поділилася ніжним фото в вишиванці

Екс-радник мера Дніпра Яніка Мерило поділилася ніжним фото в вишиванці

Facebook Яніки Мерило

Начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак дотримується традиції в цей святковий день.

Василь Гринчак дотримується традиції в цей день

Василь Гринчак дотримується традиції в цей день

Facebook Василя Гринчака

Прессекретар патрульної поліції Дніпра Людмила Копиленко в День вишиванки поділилася історією про свою тітку, яка займається рукоділлям:

"День вишиванки. На фото моя улюблена тітка, батькова сестра – Зоя Луківна Орлова. Насправді у неї дуже багато робіт, а ще добре серце і працьовиті руки. З нетерпінням чекаю липня і закінчення карантину, щоб поїхати до неї на ювілей", – повідомила Копиленко.
Зоя Луківна Орлова – прекрасна рукодільниця

Зоя Луківна Орлова – прекрасна рукодільниця

Зоя Луківна Орлова – прекрасна рукодільниця

Зоя Луківна Орлова – прекрасна рукодільниця

Екс-начальник відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в Дніпропетровській області Анна Карпеченкова поділилася спогадом з Дня вишиванки в 2016 році:

"А мені чомусь ось таких нас українок і українців захотілося запостити! Це був забіг у вишиванках в 2016 році. Наш національний стиль завжди піднімає настрій і додає сил. Навіть бігунам-любителям", – написала Карпеченкова.
Національний стиль завжди піднімає настрій

Національний стиль завжди піднімає настрій

Facebook Анни Карпеченкової

Патрульна поліція Дніпропетровської області також відзначає День вишиванки і не змінює українськими традиціями:

"Ми – патрульні, ми – українці!
Ми служимо українському народові, підтримуємо культуру і не змінюємо споконвічним українським традиціям.
Щодня ми носимо поліцейську форму, яка для нас більше, ніж просто одяг. Це – відповідальність і гордість за справу, яку робиш.
Поліцейська форма – це стиль нашого життя, а вишивка – стан нашої душі", – повідомили в поліції.
Патрульна поліція Дніпропетровської області

Патрульна поліція Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що останнім часом в Дніпрі побільшало змій. Їх можна зустріти як на вулицях міста, так і в житлових приміщеннях. Городяни налякані ситуацією і бояться перебувати в громадських місцях. Стала відома причина появи змій у Дніпрі.

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Автор
Софія Ковнір
Тема
День вишиванки
Місце
Україна Дніпро
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