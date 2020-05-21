День вишиванки 2020: як відзначають жителі Дніпра

Щорічно в третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки. У кожному куточку країни завжди проходили яскраві флешмоби та концерти. Але в цьому році через карантинний режим усі масові заходи скасовуються.

OBOZREVATEL зібрав ТОП фотографій жителів Дніпра, які відзначають День вишиванки і дотримуються традиції.

День вишиванки 2020 Народна правда

Журналіст з Дніпра Дарина Сухонос-Табацька вважає, що головне – вишивка, яку носять в серці:

"З Днем вишиванки. Хтось забув, хтось купив. Але головне – вишивка, яку носите в серці", – написала журналіст.

Головне – вишивка, яку носять в серці Facebook Дарини Сухонос-Табацької

Мешканка Дніпра Вікторія Бичкова дотримується традиції і підкреслила, що український традиційний одяг надягають все більше людей не тільки в нашій країні, а й по всьому світу:

"Традиційно День вишиванки відзначають щорічно в третій четвер травня.

День вишиванки – неофіційне і відносно молоде, проте дуже улюблене народне свято. У цей день прийнято вдягати національні вбрання, куди б не довелося йти – на роботу, на зустріч з друзями або куди-небудь. У цей день український традиційний одяг одягають все більше людей не тільки в нашій країні, а й по всьому світу", – зазначила дніпрянка.

Жителі Дніпра діляться фото у вишиванках Facebook Вікторії Бичкової

Дніпрянка Альона Забуга поділилася милими фотографіями з колективом, який також підтримує і відзначає День вишиванки:

"Люди, які поруч, то найбільша цінність для мене. Щастя бути разом з тими, з ким відчуваєш себе на одній хвилі. Іноді ми ще і одягаємося схоже. З Днем вишиванки!", – написала Забуга.

День вишиванки відзначають багато жителів Дніпра Facebook Альони Забуги

Дніпряни дотримуються традиції в це свято Facebook Альони Забуги

Рятувальник Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області Євген Панчук опублікував зворушливе фото з донькою в День вишиванки.

Дніпряни публікують милі фото у вишиванках Facebook Євгена Панчука

Дніпрянин Філіп Свідерський відзначає День вишиванки на свіжому повітрі:

"У вишиванці на велосипеді ХВЗ "Україна", ще й сам герб наш позаду. Гарного всім дня!", – поділився Філіп.

Деякі городяни відзначають свято на свіжому повітрі Facebook Філіпа Свідерського

Як відзначають День вишиванки відомі люди Дніпра

Екс-голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов не зраджує своїм традиціям:

"Сподіваюся, що тільки в цьому році маска буде підходити до вишиванки", – написав Пригунов.

Гліб Пригунов не зраджує своїм традиціям Facebook Гліба Пригунова

Гліб Пригунов не зраджує своїм традиціям Facebook Гліба Пригунова

Крім того, екс-голова облради поділився спогадами з минулих років:

"У цьому році, на жаль, залишається тільки згадувати, як це було в минулі роки і уявляти, як це буде в майбутньому!", – додав Пригунов.

День вишиванки в минулі роки Facebook Гліба Пригунова

День вишиванки в минулі роки Facebook Гліба Пригунова

Помічник заступника мера Дніпра Антон Андрієнко в цьому році через карантин не святкує День вишиванки, але все одно дотримується традиції:

"Вишиванка – генетичний код України. Хоча в цьому році і не вийшло у нас святкування Дня вишиванки через карантин, але я все одно одягнув її!", – повідомив Андрієнко.

Вишиванка – генетичний код України Facebook Антона Андрієнко

Начальник інспекції з питань благоустрою Дніпровської міськради Руслан Мороз поділився фотографією в традиційній вишиванці на робочому місці.

Руслан Мороз дотримується традиції навіть на робочому місці Facebook Руслана Мороза

Лідер громадської організації "Державна ініціатива" Дмитро Ярош опублікував зворушливе фото з дружиною і онуком в традиційному одязі:

"Українці! З Днем вишиванки!", – підписав фото Ярош.

Дмитро Ярош поділився зворушливим фото з сім'єю Facebook Дмитра Яроша

Начальник Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області Андрій Кульбач поділився фотографією рятувальників, які навіть в період карантину дотримуються традиції Дня вишиванки:

"Давайте зберігати і примножувати українські традиції! У цьому році День вишиванки зустрічаємо з новими карантинними правилами, однак, як завжди, національний візерунок захищає нас! Гарного і позитивного дня! Любіть і бережіть Україну", – написав Кульбач.

Рятувальники Дніпра також відзначають День вишиванки Facebook Андрія Кульбач

Директор КП "Госпітальєри Дніпра" Яна Зінкевич запустила власний Марш вишиванок в соціальних мережах:

"Друзі, вітаю всіх з Днем вишиванки! Вишиту сорочку українці надягали в святкові і сумні дні, в мирному житті і на війні. Історія зберегла свідоцтва про сміливців, які одягалися в український традиційний наряд в таборах, на засланні – і це тримало їх віру в найважчі часи.

Цього року наш Марш вишиванок відбудеться в соціальних мережах: фотографуйтеся в вишитих сорочках і публікуйте фото з хештегом #деньвишиванки. Сьогодні як ніколи важливо ділитися позитивним настроєм з друзями і знайомими. Адже всі ми – велика сім'я. Підтримуйте один одного", – повідомила Зінкевич.

Жителі Дніпра запускають флешмоби в соцмережах Facebook Яни Зінкевич

Екс-радник мера Дніпра Яніка Мерило також поділилася фото в вишитому українським орнаментом платті і привітала всіх з Днем вишиванки.

Екс-радник мера Дніпра Яніка Мерило поділилася ніжним фото в вишиванці Facebook Яніки Мерило

Начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак дотримується традиції в цей святковий день.

Василь Гринчак дотримується традиції в цей день Facebook Василя Гринчака

Прессекретар патрульної поліції Дніпра Людмила Копиленко в День вишиванки поділилася історією про свою тітку, яка займається рукоділлям:

"День вишиванки. На фото моя улюблена тітка, батькова сестра – Зоя Луківна Орлова. Насправді у неї дуже багато робіт, а ще добре серце і працьовиті руки. З нетерпінням чекаю липня і закінчення карантину, щоб поїхати до неї на ювілей", – повідомила Копиленко.

Зоя Луківна Орлова – прекрасна рукодільниця

Зоя Луківна Орлова – прекрасна рукодільниця

Екс-начальник відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в Дніпропетровській області Анна Карпеченкова поділилася спогадом з Дня вишиванки в 2016 році:

"А мені чомусь ось таких нас українок і українців захотілося запостити! Це був забіг у вишиванках в 2016 році. Наш національний стиль завжди піднімає настрій і додає сил. Навіть бігунам-любителям", – написала Карпеченкова.

Національний стиль завжди піднімає настрій Facebook Анни Карпеченкової

Патрульна поліція Дніпропетровської області також відзначає День вишиванки і не змінює українськими традиціями:

"Ми – патрульні, ми – українці!

Ми служимо українському народові, підтримуємо культуру і не змінюємо споконвічним українським традиціям.

Щодня ми носимо поліцейську форму, яка для нас більше, ніж просто одяг. Це – відповідальність і гордість за справу, яку робиш.

Поліцейська форма – це стиль нашого життя, а вишивка – стан нашої душі", – повідомили в поліції.

Патрульна поліція Дніпропетровської області

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