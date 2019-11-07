Де відпочити дніпрянам на Новий рік: ТОП дешевих пропозицій

Побачивши дешевий тур на кінець грудня, придбайте його відразу ж, не роздумуючи.

OBOZREVATEL розповість, в яких країнах можна яскраво, вигідно і зі смаком зустріти 2020 рік.

Де відпочити на Новий рік piligrim.ua

Гарячі новорічні тури - величезна рідкість. Туристи, які очікують їх до останнього моменту, часто залишаються ні з чим. Звичайно, зустрічаються і щасливчики - їм вдається забронювати новорічний відпочинок прямо перед вильотом.

Єгипет, Шарм-Ель-Шейх

Одне з найпопулярніших напрямків у бажаючих зустріти новий рік за кордоном. Ціни на новорічні тури стартують від 350 $ за людину (8 тис 623 гривень) за 5 днів. Все включено, виліт - 29 грудня.

Що пропонують за мінімальну ціну:

Пляж у готелю власний, піщаний. Він знаходиться в 3-5 хвилинах їзди на автобусі. До пляжу, за розкладом, ходить безкоштовний автобус. Парасольки, лежаки - безкоштовно, рушники можна взяти з готелю. Також у вартість входять вечірні розважальні програми і тренажерний зал.

Шукаючи тури на Новий рік до Єгипту, вибирайте для відпочинку закриті, захищені від вітрів і течій бухти. У Шарм-ель-Шейху зверніть увагу на затоку Шарм-ель-Майя. Він з трьох боків оточений високим берегом. Безвітряну доповнюється плавним піщаним заходом в морі. Єдиний мінус локації: рифи знаходяться у видаленні від берега. Для любителів дайвінгу, ми рекомендуємо придивитися до Шаркс Бей Рас-розум-ель-Сід. Ідеальне місце для зимових поїздок молоді - серце Шарм ель Шейха, бухта Наама Бей. У Хургаді ми рекомендуємо зупинитися в Сома Бей і Макаді Бей. Цікавим варіантом є лагуни готелів в старій частині курорту.

Sharminn Amarein, 4 * mansana.com

Хургада

Не менш популярний напрям для відпочинку для дніпрян в будь-який час року. Туроператори пропонують комплексний відпочинок на 7 днів за 370 $ за людину (9 тис 116 гривень). Все включено, виліт - 24 грудня.

Готель з невеликою територією і затишними номерами, для спокійного сімейного відпочинку.

Що пропонують за мінімальну ціну:

Власний піщаний пляж, парасольки, матраци, шезлонги - безкоштовно. Пляжні рушники - безкоштовно. Біля басейну: парасольки, матраци, шезлонги - безкоштовно.

Bungalows Resort Hurghada, 4 * mansana.com

Об'єднані Арабські Емірати

Ціни на відпочинок в ОАЕ стартують від 390 $ за людину (4 дні). Виліт - 30 грудня. Безкоштовний сніданок і пляж в 12 хвилинах ходьби від готелю. Тризірковий готель класу делюкс розташований в самому центрі міста Шарджа.

Що пропонують за мінімальну ціну:

У розпорядженні гостей міні-холодильник і телевізор з плоским екраном і різними каналами. На всій території діє безкоштовний Wi-Fi. За запитом відпочиваючі можуть скористатися приміщеннями для нарад. У готелі здійснюється цілодобова доставка їжі і напоїв в номер.

У більшості випадків, вартість новорічного і різдвяного вечерь не входить в базову ціну путівки і оплачується окремо. Сума доплати залежить від готелю. Іноді готель вимагає обов'язкової покупки святкової вечері при бронюванні турів з проживанням 31 грудня. Уточнюйте вартість святкових вечерь при підборі варіантів відпочинку!

Nejoum Al Emarat, 3 * mansana.com

Кіпр

Ларнака - один з найвідоміших курортів Кіпра.За 230 $ ви можете відправитися в подорож до Середземноморським пляжам. Виліт - 1 січня.

Що пропонують за мінімальну ціну:

- Відкритий басейн, з лежаками і парасольками.

- Організовуються тематичні вечори, жива музика, народні танці і кіпрські вечора.

San Remo, 2 * mansana.com

Польща

Зустріти Новий рік в Кракові можна всього за 179 євро за людину. У п'ятиденний святковий тур входить виїзд з Дніпра, 16 екскурсій, сніданки в готелі і відвідування гірськолижного курорту. Виїзд з Дніпра 30 грудня.

Що пропонують за мінімальну ціну:

Проїзд на поїзді і автобусі, сніданки, екскурсії, страховку та проживання в готелі.

Новорічна казка в Кракові otdihnavse100.com.uа

Чехія

Вартість туру в Прагу з Дніпра - від 299 євро з людини. Туроператор обіцяє величезну кількість екскурсій, смачні сніданки, зручне розташування і яскраву зустріч Нового року на головній міській площі - Староміської. Виїзд з Дніпра - 28 грудня.

Що пропонують за мінімальну ціну:

Проїзд з Дніпра в вагонах купе, автобус, проживання в Празі в готелі з усіма зручностями 3 ночі, сніданки, оглядову екскурсію по Празі.

Чарівна Прага otdihnavse100.com.uа

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що стало відомо, коли будемо відпрацьовувати новорічні вихідні.

Яна Коваль

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