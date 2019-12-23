Де в Дніпрі відпочити на новорічний уїк-енд

До головного свята року залишився всього тиждень. Багато хто задається питанням – де ж провести яскраві вихідні?

OBOZREVATEL розповість, які новорічні заходи будуть радувати жителів Дніпра.

Де провести новорічні вихідні в Дніпрі feerie.com.ua

Каток на площі Героїв Майдану

Каток площею 2 тис. кв. метрів працює з 10:00. У першій половині дня (до 12:00) при наявності власних ковзанів – вільний вхід на локацію. В інший час за вхід зі своїми ковзанами потрібно заплатити 40 гривень. Вхід на ковзанку з орендою ковзанів в будні дні до 18:00 – 65 гривень, після 18.00 – 90 гривень. У вихідні та свята покататися теж можна за 90 гривень.

Крім того, в будні жителі Дніпра і гості міста можуть півтори години безкоштовно займатися з тренером в групі.

Сеанс триває 40 хвилин і вміщує близько 250 відвідувачів. Кататися можна як на власних ковзанах, так і на орендованих у пункті прокату. Працює локація в активному режимі всю зиму, аж до температури +15 навесні.

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Відкриття новорічних ялинок

Не встигли на презентацію головної ялинки міста? Не біда, адже святково відзначити відкриття новорічної красуні можна стільки раз, скільки душа забажає. Так, кожен район Дніпра підготував свої локації і деякі з них стануть активними в найближчі дні:

24 грудня з 16:30 до 20:00 – відкриття новорічної ялинки в Амурському парку;

24 грудня з 17:00 – відкриття районної ялинки в Соборному районі за адресою Бульвар Слави, 5;

25 грудня з 18.00 до 21.00 – відкриття новорічної ялинки в парку Зелений Гай;

26 грудня з 16:00 до 19:00 – відкриття новорічної ялинки в сквері Івана Старова (що на площі Соборній);

27 грудня о 15:00 – відкриття районної ялинки на оглядовому майданчику на вулиці Маршала Малиновського.

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Святкові концерти

24 і 25 грудня – святкові концерти на площі Героїв Майдану. Програма триватиме до трьох годин щодня. Брати участь будуть артисти міських і обласних комунальних колективів;

З 25 грудня до 1 січня з 10:00 до 18:00 – різдвяний фестиваль у парку Шевченка;

З 28 - 29 грудня з 17:00 до 19:00 – передноворічні розваги в парку Новокодакському;

1 січня 2020 року з 17:00 до 19:00 – новорічні розваги в парку Новокодакському.

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Новорічні ярмарки

Уже сьогодні новорічний ярмарок на Європейській площі і площі Героїв Майдану вдень і ввечері радує жителів Дніпра. З 21-го грудня по 7 січня жителям міста доступні фотозони, фудкорти, святкова програма та смачна їжа. У ніч з 31 грудня на 1 січня, на площі Героїв Майдану, городяни зможуть разом зустріти наступаючий 2020 й рік. У програмі - виступ DJ, святкова програма, конкурси та розіграші призів. Напередодні Різдва, 6 січня, на площі Героїв Майдану городян чекає святкова програма, головний гість - Олег Скрипка, а також "Le Grand Orchestra".

З 18 по 30 грудня в Passage Mall на 1 поверсі проходить новорічний ярмарок декору від найкращих майстрів України, де ви можете надихнутися і відпочити. Крім того, є шанс ознайомитися зі стильним декором на новорічні свята і виграти призи.

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