Буллінг в школі: наскільки це небезпечно в Дніпрі і як захистити дитину

Сучасні діти часом бувають занадто жорстокими по відношенню до своїх однолітків. Іноді батьки навіть не здогадуються, що їх дитина знаходиться в небезпеці і йому потрібна допомога.

До редакції OBOZREVATEL звернулася мама постраждалого хлопчика Тетяна і розповіла, що її сина труять в школі:

"У Дніпро ми переїхали зовсім недавно, мій син пішов до другого класу в нову школу. Навчальний заклад відразу сподобався, вчителі привітні. Але коли в один день моя дитина повернулася зі школи з синцем під оком – я, м'яко кажучи, жахнулася! Почала питати, що сталося, хто це зробив і за яких обставин. Спочатку син боявся говорити правду, але пізніше все розповів", – повідомила Тетяна.

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Як виявилося, 8-річного хлопчика побив його однокласник:

"Я прийшла в школу з мамою ще одного хлопчика, якого цей же однокласник постійно ображає. Класний керівник пояснила, що дитина "важка" і вона нічого з цим вдіяти не може. До того ж, він з неблагополучної сім'ї і батькам все одно на його виховання", – розповіла мама хлопчика.

У постраждалої дитини був сильний стрес і біль по всьому тілу, так як однокласник вдарив його в живіт і по голові:

"Я поговорила з цим хлопчиком і пояснила, що так, як він робить – неправильно. Минув тиждень, і поки він не чіпає мого сина. Сподіваюся, таке більше не повториться", – додала Тетяна.

Чим небезпечний буллінг

Як розповіла OBOZREVATEL психолог Олеся Ольховик, буллінг – це системний збій:

"Коли дитина піддається шкільному цькуванню, то у нього з'являється відчуття, що весь світ проти нього. За процес і дисципліну в класі відповідає класний керівник. Якщо він ці процеси не зупиняє, то за великим рахунком він дає дозвіл. Тоді в свідомості дитини це вважається нормою, що з ним так поводяться. Ну і далі по життю він буде терпіти подібні відносини і вважати, що це нормально. Через буллінг у дитини в майбутньому може бути занижена самооцінка, депресія тощо. Це дуже боляче і страшно", – розповіла психолог.

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Причини шкільного цькування

Причин буллінгу дуже багато і всі вони різні:

"Перша причина, це коли дитина не отримує від своєї сім'ї прийняття і розуміння. Часто буває, що дитина для батьків як безпечна істота, на якк можна вилити свою агресію. Тому дитина приходить в школу і цей внутрішній негатив зливає на того, хто слабкіший за нього", – зазначила Олеся Ольховик.

Учасниками буллінга не є сильні і впевнені в собі діти, які можуть за себе постояти:

"Досить часто це діти з не зовсім благополучних сімей, тобто у них десь надламана психіка, у них немає відчуття, що вони мають повне право сказати: "Ні! Стоп! Так зі мною поводитися не можна"", – підкреслила експерт.

У сучасному суспільстві агресія є у кожного. Це захисний механізм, щоб захищатися від зовнішнього світу. Але хтось йде в спорт і таким чином виштовхує агресію, а хтось приходить і зливає цей стан на того, хто слабший.

"Зазвичай буллінг починає одна людина, а далі діти приєднуються до нього, тому що теж бояться опинитися на слабкій стороні", – додала психолог.

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Як зупинити буллінг і куди звертатися

Експерт зазначила, що сама дитина зупинити буллінг не може:

"В першу чергу, про це потрібно розповісти батькам. Якщо вони чують свою дитину, то йдуть в школу і говорять про проблему класному керівнику. Якщо керівник почув батьків і починає цей процес зупиняти, то це ідеально, але таке буває рідко. Після цього потрібно йти до завуча, а потім до директора. Якщо не рятує керівництво школи, то звертатися в ювенальну превенцію", – розповіла Олеся Ольховик.

Як підтримати дитину

Як правило, дитина, у якої хороший контакт з батьками, не піддається буллінгу.

В першу чергу, якщо дитина опинилася в цій ситуації, їй потрібно вірити, чути її і постійно говорити: "Я з тобою, я тобі вірю, ми впораємося, я тобі допоможу". Потім брати дитину і йти до керівництва школи.

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Також дитину можна відвести до психолога, тому що батьки не завжди можуть впоратися з цією проблемою самі.

"Були випадки, коли діти волонтерів війни піддавалися шкільному цькуванню. Так як вони настільки занурилися в свою волонтерську діяльність, що діти загубилися в цьому світі. Тобто батьки всі свої сили віддавали волонтерству, а діти залишалися без підтримки", – зазначила психолог.

Головне - увага, час, чути і бачити свою дитину. Потрібно не кількість уваги, а якість. Щоб дитина говорила, і це було почуто.

Штраф за буллінг

З 19 січня 2019 офіційно вступив в силу Закон № 2657-VIII про протидію буллінгу.

За цькування в школі або іншому навчальному закладі можуть оштрафувати на суму від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-3400 гривень), або зобов'язати до громадських робіт від 20 до 40 годин.

Якщо в буллінгу викриють підлітків віком 14-16 років, такі санкції будуть накладати на їх батьків або опікунів.

Також, якщо класний керівник або директор навчального закладу знав про цькування, але своєчасно не повідомив про це, йому загрожує штраф на суму від 850 до 1700 гривень або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку.

Софія Ковнір

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