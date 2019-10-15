Аліменти на дитину в Дніпрі: які покарання чекають боржників

У Дніпрі з кожним роком кількість розлучень зростає, і, як правило, діти залишаються з одним з батьків. Зараз виховувати і утримувати неповнолітню дитину дуже складно. OBOZREVATEL розповість, що за зміни відбудуться з аліментами, і які штрафи чекають неплатників.

Аліменти

Що таке аліменти і хто зобов'язаний їх отримувати

Аліменти - це грошові виплати, які повинен платити один з батьків на утримання дитини. Виплачувати їх може не тільки батько, а й мати. Це залежить від того, з ким проживають діти.

Хто може отримувати аліменти:

Вагітна дружина, але тільки після народження дитини.

Той з батьків, з яким проживає дитина. Матеріальне становище другого з батьків не впливає на цей обов'язок до досягнення дитиною трирічного віку. А у випадках, коли дитина має фізичні або психологічні вади розвитку, то до досягнення шести років.

Чоловік або жінка, якы не перебувають між собою в шлюбі, в тому випадку, коли один з них проживає і піклується про їх загальну дитину.

Діти, які не досягли повноліття, але яким ще не виповнилося 23 роки, в разі якщо вони навчаються і потребують стороннього матеріального забезпечення. Їх підтримка є обов'язковою для батьків до закінчення навчання, або до настання 23-річного віку дитини.

У випадках, коли у дітей і непрацездатних повнолітніх дітей немає батьків, вони мають право на аліменти від інших членів сім'ї та родичів.

Розміри аліментів

Як відомо, з 1 липня 2019 року по Україні зросла сума прожиткового мінімуму. Відповідно, розмір аліментів збільшився.

Мінімальний розмір аліментів: до 6 років (849,50 гривень); від 6 до 18 років (1059 гривень).

Мінімальний рекомендований розмір аліментів: до 6 років (+1699 гривень); від 6 до 18 років (2118 гривень).

Максимальний розмір аліментів: до 6 років (16990 гривень); від 6 до 18 років (21180 гривень).

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Як отримати аліменти на дитину

Для початку слід написати заяву в суд і вказати:

Адресу та найменування суду;

ПІБ того, з кого будуть стягувати виплати;

адреса місця проживання колишнього подружжя;

вимоги одержувача;

надання доказів;

пакет документів;

необхідна сума з платника.

Зразок заяви на аліменти pozovna.in.ua/

До цієї заяви слід прикріпити необхідні документи:

Копію свідоцтва про шлюб, розлучення, народження дитини;

копія паспорта відповідача та позивача із зазначенням реєстрації шлюбу і прописки;

довідка про доходи батьків і місцезнаходження відповідача.

Відзначимо, що також потрібно оплатити судовий збір – 768,40 гривень.

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Новий Закон і штрафи для неплатників

З 2019 року в Україні набув чинності новий Закон про аліменти. Так, одержувач аліментів має право на стягнення пені в розмірі 1% від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. За річне прострочення порушнику доведеться віддавати великі суми:

За рік несплати - +20% від встановленої суми аліментів;

більше двох років - +30% від встановленої суми аліментів;

більше трьох років - +50% від встановленої суми аліментів.

Згідно ст. 71 Закону України "Про виконавчі провадження", при невиплаті аліментів або заборгованості, суд може призначити неплатнику громадські роботи (120-240 днів). Якщо порушник відмовляється від виконання таких робіт, то йому загрожує арешт (до 10 діб) або кримінальна відповідальність.

Крім цього, неплатників, у яких заборгованість більше ніж півроку, вносять до реєстру. Тому права порушника будуть обмежені:

виїзд за межі країни;

право керувати транспортним засобом;

право на полювання;

реєстрація майна.

Також тепер батькові дитини, з якою вона проживає, для її вивезення за межі країни на період від одного місяця не потрібен дозвіл другого з батьків.

Аліменти Інсайдер Житомира

Дніпрянка Тетяна розлучилася з чоловіком три роки тому і виховує 5-річну доньку сама. Спочатку вона отримувала аліменти на дитину, але потім чоловік поїхав за кордон і перестав платити:

"Коли колишній чоловік працював, то автоматично з його зарплати на дочку перераховували аліменти. Сума була різна – від 2 тисяч до 3 тисяч гривень. Але його це не влаштовувало, він звільнився і поїхав до Польщі. Під час перебування закордоном чоловік не платив ні копійки і у нього накопичився борг близько 20 тисяч гривень", – розповіла Тетяна.

За словами дівчини, через час колишній чоловік повернувся в Україну і йому виставили суму. Як виявилося пізніше, чоловік порушив Закон України і знову втік за кордон:

"Він не збирався виплачувати борг по аліментах. До того ж, у нього є кілька кредитів у банку і теж із заборгованостями. У колишнього чоловіка багато зв'язків, тому він "дав на лапу" і поїхав назад до Польщі. Хоча це суперечить законодавству. Зараз він отримав зелену карту і не збирається повертатися в Україну. Періодично надсилає гроші на дитину, десь раз в два-три місяці я отримую по 1200 гривень. Цього катастрофічно не вистачає, так як донька росте і стає все більше потреб", – додала дніпрянка.

Деякі дніпряни йдуть на хитрощі і намагаються зменшити суму виплати аліментів:

"З чоловіком прожили більше 10 років, але наші шляхи розійшлися. Донька залишилася зі мною, їй вже 21 і вона вчиться в університеті. Спочатку чоловік платив аліменти (вони автоматично перечислювалися з його зарплати). В місяць я отримувала близько 3500 гривень. Коли колишньому чоловікові підвищили зарплату, то він вирішив схитрувати, так як сума аліментів, суттєво, збільшилася. Він запропонував переводити гроші на карту самому у мінімальному розмірі – 1060 гривень. Звичайно, я зрозуміла його план: він просто хотів платити менше і тому я відмовилася", – розповіла дніпрянка Іванна.

Відзначимо, що суд може відстрочити сплату заборгованості по аліментах. Також платник може подати позов, через який його можуть повністю або частково звільнити від сплати боргів. Але на це повинні бути вагомі причини, наприклад, поява важкої хвороби або інших серйозних обставин.

Софія Ковнір

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