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22 листопада • оновлено в 13:55
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Зруйновано 20% мозку: у Дніпрі повернули до життя бійця ООС після тривалої коми

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Лікарі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова цілий місяць боролися за життя 22-річного бійця Єлизара, який у селищі Зайцеве отримав проникне черепно-мозкове поранення.

Потерпілому зробили низку складних операцій, завдяки яким він отримав надію на повноцінне життя. Про це повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook.

У Дніпрі повернули до життя бійця ООС після тривалої коми

У Дніпрі повернули до життя бійця ООС після тривалої коми

Колаж

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Поранення лазером: в Дніпро терміново евакуювали бійця ЗСУ

"Нейрохірурги під керівництвом Андрія Сірка кинули виклик смерті. Провели операцію з видалення уламків, зруйновано 20% мозку. Десятки днів коми. Місяць тіло без найменших рухів. Світло розсіяло темряву Єлизар отямився", розповів Риженко.

За словами головного лікаря, стан бійця щодня покращується, що дозволяє говорити про його повне одужання.

"З'явилася динаміка, мова, бажання жити. Потім реабілітація в госпіталі. Андрій Сірко і Станіслав Поронік поставили крапку у тривалій боротьбі за майбутнє Єлизара, вони накрили дефект черепа 12*12 см спеціальною пластиною. Вона дозволить герою повноцінно жити. Його мрія познайомитися з дівчиною після виписки з Мечникова", зазначається в публікації.

У Дніпрі повернули до життя бійця ООС після коми

У Дніпрі повернули до життя бійця ООС після коми

Facebook Сергія Риженка

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 23-річному бійцеві ЗСУ зробили унікальну операцію на очах. Молодий хлопець перебував на спостережному пункті в районі Маріуполя. Він отримав поранення від нової зброї бойовиків – зеленого лазера.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Так он и совсем без мозга ничего не потерял бы. Зачем карателю мозг.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Елизар какое-то не украинское имя...
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