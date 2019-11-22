Зруйновано 20% мозку: у Дніпрі повернули до життя бійця ООС після тривалої коми

Лікарі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова цілий місяць боролися за життя 22-річного бійця Єлизара, який у селищі Зайцеве отримав проникне черепно-мозкове поранення.

Потерпілому зробили низку складних операцій, завдяки яким він отримав надію на повноцінне життя. Про це повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook.

У Дніпрі повернули до життя бійця ООС після тривалої коми Колаж

"Нейрохірурги під керівництвом Андрія Сірка кинули виклик смерті. Провели операцію з видалення уламків, зруйновано 20% мозку. Десятки днів коми. Місяць тіло без найменших рухів. Світло розсіяло темряву – Єлизар отямився", – розповів Риженко.

За словами головного лікаря, стан бійця щодня покращується, що дозволяє говорити про його повне одужання.

"З'явилася динаміка, мова, бажання жити. Потім реабілітація в госпіталі. Андрій Сірко і Станіслав Поронік поставили крапку у тривалій боротьбі за майбутнє Єлизара, вони накрили дефект черепа 12*12 см спеціальною пластиною. Вона дозволить герою повноцінно жити. Його мрія – познайомитися з дівчиною після виписки з Мечникова", – зазначається в публікації.

У Дніпрі повернули до життя бійця ООС після коми Facebook Сергія Риженка

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 23-річному бійцеві ЗСУ зробили унікальну операцію на очах. Молодий хлопець перебував на спостережному пункті в районі Маріуполя. Він отримав поранення від нової зброї бойовиків – зеленого лазера.

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