Зруйновано 20% мозку: у Дніпрі повернули до життя бійця ООС після тривалої коми

Лікарі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова цілий місяць боролися за життя 22-річного бійця Єлизара, який у селищі Зайцеве отримав проникне черепно-мозкове поранення.
Потерпілому зробили низку складних операцій, завдяки яким він отримав надію на повноцінне життя. Про це повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook.
У Дніпрі повернули до життя бійця ООС після тривалої коми
Колаж
"Нейрохірурги під керівництвом Андрія Сірка кинули виклик смерті. Провели операцію з видалення уламків, зруйновано 20% мозку. Десятки днів коми. Місяць тіло без найменших рухів. Світло розсіяло темряву – Єлизар отямився", – розповів Риженко.
За словами головного лікаря, стан бійця щодня покращується, що дозволяє говорити про його повне одужання.
"З'явилася динаміка, мова, бажання жити. Потім реабілітація в госпіталі. Андрій Сірко і Станіслав Поронік поставили крапку у тривалій боротьбі за майбутнє Єлизара, вони накрили дефект черепа 12*12 см спеціальною пластиною. Вона дозволить герою повноцінно жити. Його мрія – познайомитися з дівчиною після виписки з Мечникова", – зазначається в публікації.
У Дніпрі повернули до життя бійця ООС після коми
Facebook Сергія Риженка
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 23-річному бійцеві ЗСУ зробили унікальну операцію на очах. Молодий хлопець перебував на спостережному пункті в районі Маріуполя. Він отримав поранення від нової зброї бойовиків – зеленого лазера.
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