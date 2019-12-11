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11 грудня • оновлено в 07:52
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Знай героя в обличчя: у Кривому Розі маршрутник дивився фільм прямо за кермом. Фото

2.3т
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У Кривому Розі Дніпропетровської області 10 грудня помітили маршрутника, який під час їзди дивився фільм на смартфоні.

Порушення було зафіксовано на маршруті № 286. Про це повідомляє Перший міський (щоб подивитися фото, доксрольте до кінця сторінки).

У Кривому Розі маршрутник дивився фільм прямо за кермом

У Кривому Розі маршрутник дивився фільм прямо за кермом

Vgorode

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Судячи з фото, водій, нехтуючи безпекою пасажирів, одночасно керував транспортним засобом, брав гроші за проїзд і дивився фільм. Свій гаджет чоловік розмістив на панелі приладів. Це сильно обурило очевидця, тому він негайно розповсюдив побачене в соцмережах.

У Кривому Розі маршрутник дивився фільм прямо за кермом

У Кривому Розі маршрутник дивився фільм прямо за кермом

Перший міський

У Кривому Розі маршрутник дивився фільм прямо за кермом

У Кривому Розі маршрутник дивився фільм прямо за кермом

Перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі жінка травмувалася через несправність в швидкісному трамваї. "Швидка", що приїхала на виклик, кинула постраждалу через відмову роздягнутися на холоді.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
водій автобуса водій маршрутки маршрутка
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Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Так он наверно фильм Сенцова смотрел, наверно.
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