Знай героя в обличчя: у Кривому Розі маршрутник дивився фільм прямо за кермом. Фото

У Кривому Розі Дніпропетровської області 10 грудня помітили маршрутника, який під час їзди дивився фільм на смартфоні.

Порушення було зафіксовано на маршруті № 286. Про це повідомляє Перший міський (щоб подивитися фото, доксрольте до кінця сторінки).

У Кривому Розі маршрутник дивився фільм прямо за кермом Vgorode

Судячи з фото, водій, нехтуючи безпекою пасажирів, одночасно керував транспортним засобом, брав гроші за проїзд і дивився фільм. Свій гаджет чоловік розмістив на панелі приладів. Це сильно обурило очевидця, тому він негайно розповсюдив побачене в соцмережах.

У Кривому Розі маршрутник дивився фільм прямо за кермом Перший міський

У Кривому Розі маршрутник дивився фільм прямо за кермом Перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі жінка травмувалася через несправність в швидкісному трамваї. "Швидка", що приїхала на виклик, кинула постраждалу через відмову роздягнутися на холоді.

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