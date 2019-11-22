Живе на вулиці і жебракує: на Дніпропетровщині шукають притулок для молодого бездомного

У Жовтих Водах Дніпропетровської області на вулиці оселився нетутешній хлопець з психічним розладом.

Всього за місяць з охайного молодика він перетворився на справжнього безхатченка. Про це повідомили на сторінці "Дніпро оперативний" в Facebook.

На Дніпропетровщині шукають притулок для молодого бездомного freepik.es

"Близько місяця тому в місті з'явився хлопець – добре одягнений, але на обличчя проблеми – повільно дрібними кроками ходить по вулиці, не реагує на світло фар і сторонніх. Постійно перебуває в районі площі Миру біля "АТБ", просить грошей, однак алкоголь і сигарети не купує, тільки їжу", – відзначили в публікації.

Як повідомляє автор поста, за час свого перебування в місті хлопець вже встиг "познайомитися" з місцевою поліцією.

"Одного разу напав на жінку (був явно голодний), потрапив в поліцію. За словами начальника поліції, хлопця звуть Ухарь Артур Володимирович, 1986 р.н., родом з Дніпра. Паспорта і будь-яких документів при собі не має", – повідомили на сторінці.

На Дніпропетровщині шукають притулок для молодого бездомного "Дніпро оперативний" в Facebook

Незважаючи на те, що чоловік явно потребує допомоги, на контакт з людьми він не йде.

"За місяць перебування в м. Жовті Води перетворився на справжнього бездомного (брудний, голодний), в очах безвихідь. Придивіться, може хто шукає хлопця – пропадає", – звернулися до дніпрян.

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