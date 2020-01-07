Житель Дніпра роздає насіння дерева, яке бореться з глобальним потеплінням

Житель Дніпра Дмитро Долинський пропонує безкоштовні насіння Павловнії. Виростити дерево можуть всі, хто хоче зробити внесок в озеленення міста і протидіяти глобальному потеплінню.

Як зазначає Дмитро Долинський на своїй сторінці у Facebook, пророщувати насіння одного з найбільш цікавих і перспективних дерев нашої кліматичної зони можна вже в січні.

У Дніпрі роздають насіння Павловнії sadco.com.ua

За його словами, Павловнія - лідер за швидкістю приросту серед всіх рослин, які переживають наші зими. На хорошому грунті і при достатньому поливі вона виростає на три метри за два роки.

Facebook: Дмитро Долинський

Дерево добре адаптується до міських районів. Великі листя і широка крона дерев забезпечують щільну тінь в парках і скверах, зонах відпочинку, утворюючи куточки зі свіжим повітрям, особливо в містах, де воно забруднене вихлопними газами. Завдяки великим розмірам листя, одне дерево Павловнії може поглинати щодня до 22 кг CO2, при цьому виробляється до 6 кг кисню. Залежно від середовища вирощування, дерева Павловнії можуть досягати висоти до 30 метрів. Може розвиватися у вигляді великого багатостовбурного чагарнику.

павловнія seeds.org.ua

Житель Дніпра роздає безкоштовно насіння Павловнії з самосівного дерева, яке в минулому році в Дніпрі вже цвіло вдруге. Пророщувати насіння можна вже в січні, а висадити в грунт в травні, вибравши захищене від північного вітру і не заболочене місце.

Насіння Павловнії Facebook: Дмитро Долинський

Павловнія має ефективний тип фотосинтезу, завдяки якому очищає повітря від пилу, поглинає багато вуглекислого газу і сонячної енергії. На 10 сотках Павловнія може поглинути 14 тонн вуглекислого газу на рік.

У Павловнії ефективний тип фотосинтезу Facebook: Дмитро Долинський

Щоб отримати насіння, пишіть Дмитру Долинському в Facebook.

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