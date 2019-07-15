Жили там 10 років! У центрі Дніпра розігнали поселення ромів. Фото

Центральну вулицю Дніпра звільнили від незаконного поселення ромів, яке знаходилося там 10 років.

З поселенням "цивілізовано і спокійно домовилися" в міській раді. Про це повідомив директор Департаменту парків та рекреації Дніпровського міської ради Максим Музика на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Близько 10 років поруч з територією парку Пам'яті і примирення було незаконне поселення циган , яке нагадувало звалище сміття. На центральній вулиці міста, на секундочку. Навпроти центрального автовокзалу. Цивілізовано і спокійно домовилися. Люди поїхали. Територію розчищено. Сміття прибираємо", - написав він.

На центральній вулиці Дніпра 10 років жили роми Facebook Максим Музика

Також на території парку демонтували огорожу, яка була побудована з порушеннями, і непрацюючий фонтан. Його встановили без узгодження з міською радою.

Комунальники очистили територію Facebook Максим Музика

З поселенням домовилися в міській раді Дніпра Facebook Максим Музика

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У парку "Пам'яті і примирення" демонтували фонтан Facebook Максим Музика

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