Завод під Дніпром забруднював землю відходами: відкрито справу

Дніпродзержинська місцева прокуратура повідомила про підозру власнику сільгосппідприємства в Дніпропетровській області в незаконному скиданні в грунт відходів від переробки молока.

Ці дії призвели до забруднення ділянок поблизу житлових будинків, передає пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

Завод під Дніпром забруднював землю відходами (ілюстрація) ecosoft.in.ua

"Вказана особа, здійснюючи господарську діяльність з переробки молока для подальшої оптової торгівлі молочними продуктами, без відповідних дозволів навмисне тривалий час зливала стічні води від переробки продуктів в стічну яму, розташовану за територією виробничих приміщень", – сказано в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу (забруднення земель відходами, шкідливими для життя і здоров'я людей і навколишнього середовища внаслідок порушення спеціальних правил).

Раніше OBOZREVATEL писав, що Господарський суд Дніпропетровської області стягнув з комунального підприємства "Дніпроводоканал" 8,7 млн гривень за нанесення шкоди екології. Суд встановив, що діяльність комунальників призвела до забруднення поверхневих вод Дніпра.

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