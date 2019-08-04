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Запалюючий ТНМК і божевільна 5'Nizza: в Дніпрі триває масштабний "БеzViz". Фоторепортаж

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У Дніпрі на Монастирському острові триває масштабний фестиваль "БеzViz".

3 серпня сцени підривали популярні артисти України, повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця події.

Дніпряни наповну насолоджувались гучною музикою, фотозонами, ярмарками, майстер-класами та фудкортами.

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Хедлайнерами фестивалю 3 серпня були ТНМК (Танок на Майдані Конго), 5'Nizza, BAHROMA, Lordi, Yuko.

ТНМК

ТНМК

Крім цього, на інших сценах можна почути і інших відомих виконавців: Ангажемент на вівторок, Курган & Agregat, Pavlik OverDrive, Atlas Empire.

На одній зі сцен електронна музика грає цілодобово.

OBOZREVATEL передає всю космічну атмосферу з місця події.

На фестивалі дуже багато різноманітних фотозон

На фестивалі дуже багато різноманітних фотозон

5'Nizza

5'Nizza

5'Nizza

5'Nizza

ТНМК

ТНМК

ТНМК

ТНМК

ТНМК

ТНМК

ТНМК

ТНМК

BAHROMA

BAHROMA

BAHROMA

BAHROMA

BAHROMA

BAHROMA

Цілодобова сцена з електронною музикою

Цілодобова сцена з електронною музикою

BAHROMA

BAHROMA

BAHROMA

BAHROMA

Yuko

Yuko

Yuko

Yuko

Yuko

Yuko

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі стартував масштабний фестиваль "БеzViz".

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро Фестиваль
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