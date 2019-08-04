У Дніпрі на Монастирському острові триває масштабний фестиваль "БеzViz".
3 серпня сцени підривали популярні артисти України, повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця події.
Дніпряни наповну насолоджувались гучною музикою, фотозонами, ярмарками, майстер-класами та фудкортами.
Хедлайнерами фестивалю 3 серпня були ТНМК (Танок на Майдані Конго), 5'Nizza, BAHROMA, Lordi, Yuko.
ТНМК
Крім цього, на інших сценах можна почути і інших відомих виконавців: Ангажемент на вівторок, Курган & Agregat, Pavlik OverDrive, Atlas Empire.
На одній зі сцен електронна музика грає цілодобово.
OBOZREVATEL передає всю космічну атмосферу з місця події.
На фестивалі дуже багато різноманітних фотозон
5'Nizza
5'Nizza
ТНМК
ТНМК
ТНМК
ТНМК
BAHROMA
BAHROMA
BAHROMA
Цілодобова сцена з електронною музикою
BAHROMA
BAHROMA
Yuko
Yuko
Yuko
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі стартував масштабний фестиваль "БеzViz".
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