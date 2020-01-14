Як фільм жахів: фото пансіонату у Дніпрі шокували мережу

У Дніпрі на житловому масиві Придніпровськ мешканці геріатричного пансіонату змушені миритися з відсутністю базових пристосувань і браком гарячої води.

Більшість пацієнтів центру – люди з інвалідністю, а умови проживання в ньому неприйнятні навіть для здорової людини. Про це розповів на своїй сторінці в Facebook активіст з Дніпра Олександр Слободенюк.

"Велика кількість підопічних - візочники, тобто пересуваються за допомогою інвалідних візків. Тепер уявіть себе в такій колясці. Сміливіше. Уявили? А тепер уявіть, як ви намагаєтеся вибратися з цієї коляски, що б помитися під таким душем або в такій ванні. Чи відчуваєте брак хоч якихось поручнів? ", - обурюється Слободенюк.

Фото пансіонату під Дніпром шокували мережу Колаж

Як зазначив автор, кімната для миття за зовнішнім виглядом більше нагадує декорації з фільму жахів "Пила" або ж фото з Чорнобильської зони. Зі своїми функціями вона також не справляється.

"Підопічні пансіонату в ті місяці, коли Придніпровська ТЕС відключає централізовану гарячу воду, миються за допомогою води, яку гріють електричні бойлери - два бойлери по 80 літрів на 60 осіб. У мене вдома такий же бойлер стоїть - на 80 літрів. Тільки на чотирьох членів сім'ї, а не на 60 чоловік", - поділився активіст.

Facebook Олександра Слободенюка

Facebook Олександра Слободенюка

Facebook Олександра Слободенюка

За інформацією видання Днепрcity, капітальний ремонт в пансіонаті проводили не так давно. У 2016 році німецька компанія повністю замінила сантехнічні комунікації і електропостачання. Окрім умивальників з'явилися і душові. Тільки на першому етапі проекту було витрачено 5 мільйонів гривень. Фотодокази проведених робіт не додаються.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі в Покровському районі виявили тіло чоловіка, що не подавало ознак життя. Померлого з чисельними гематомами і ампутованою ногою витягли з річки.

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