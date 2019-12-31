Як дніпряни "розносять" супермаркети перед святом. Фото

До святкування наступаючого 2020 року залишилося 12 годин. Жителі Дніпра масово готуються до події, а прилавки супермаркетів порожніють за кілька хвилин.
OBOZREVATEL розповість, як йдуть справи у великих продуктових магазинах Дніпра.
Як дніпряни готуються до Нового року
Ще кілька днів тому в Дніпрі почалася передсвяткова метушня. Першими з прилавків магазинів "змели" головні інгредієнти для новорічних страв: консервований горошок і кукурудзу, свіжі овочі, зелень, яйця, м'ясо, сир, ковбасу, гриби. Особливо люто пропадали з прилавків алкогольні напої, на які зараз великі знижки у всіх торгових точках.
На касах величезні черги
Працівники супермаркетів не встигають поповнювати холодильники і прилавки
Новий рік близько
Ближче до свята дніпряни масово купують подарунки для близьких, солодкі подарунки, прикраси для дому. Також швидко "змітають" новорічні святкові набори – як з солодощами, так і для догляду за собою.
На касах розпалюються неабиякі баталії: вибудовується довга черга і люди досить сильно нервують. Крім того, тих, хто відходить від черги за забутою покупкою – автоматично вважають останнім до каси. З цієї причини виникають конфлікти між покупцями.
Яйця розкуповують з величезною швидкістю
Любителів свіжої зелені багато
Дніпро готується до Нового року
Близько великих супермаркетів процвітає вулична торгівля: фрукти, ялинки, консервація – можна придбати все, чого душа забажає.
Розкупили навіть шкарпетки
Свято вже на порозі
Величезні черги товпляться біля прилавків, адже кожен хоче встигнути прикупити все до новорічного столу. Але не варто забувати про культуру і повагу один до одного.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як буде працювати транспорт в Дніпрі в новорічну ніч.
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