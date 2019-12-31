Як дніпряни "розносять" супермаркети перед святом. Фото

До святкування наступаючого 2020 року залишилося 12 годин. Жителі Дніпра масово готуються до події, а прилавки супермаркетів порожніють за кілька хвилин.

OBOZREVATEL розповість, як йдуть справи у великих продуктових магазинах Дніпра.

Як дніпряни готуються до Нового року

Ще кілька днів тому в Дніпрі почалася передсвяткова метушня. Першими з прилавків магазинів "змели" головні інгредієнти для новорічних страв: консервований горошок і кукурудзу, свіжі овочі, зелень, яйця, м'ясо, сир, ковбасу, гриби. Особливо люто пропадали з прилавків алкогольні напої, на які зараз великі знижки у всіх торгових точках.

На касах величезні черги

Працівники супермаркетів не встигають поповнювати холодильники і прилавки

Новий рік близько

Ближче до свята дніпряни масово купують подарунки для близьких, солодкі подарунки, прикраси для дому. Також швидко "змітають" новорічні святкові набори – як з солодощами, так і для догляду за собою.

На касах розпалюються неабиякі баталії: вибудовується довга черга і люди досить сильно нервують. Крім того, тих, хто відходить від черги за забутою покупкою – автоматично вважають останнім до каси. З цієї причини виникають конфлікти між покупцями.

Яйця розкуповують з величезною швидкістю

Любителів свіжої зелені багато

Дніпро готується до Нового року

Близько великих супермаркетів процвітає вулична торгівля: фрукти, ялинки, консервація – можна придбати все, чого душа забажає.

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Розкупили навіть шкарпетки

Свято вже на порозі

Величезні черги товпляться біля прилавків, адже кожен хоче встигнути прикупити все до новорічного столу. Але не варто забувати про культуру і повагу один до одного.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як буде працювати транспорт в Дніпрі в новорічну ніч.

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