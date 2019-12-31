Головна Новини
31 грудня • оновлено в 12:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Яна Коваль

Як дніпряни "розносять" супермаркети перед святом. Фото

638
Читати матеріал російською

До святкування наступаючого 2020 року залишилося 12 годин. Жителі Дніпра масово готуються до події, а прилавки супермаркетів порожніють за кілька хвилин.

OBOZREVATEL розповість, як йдуть справи у великих продуктових магазинах Дніпра.

Як дніпряни готуються до Нового року

Як дніпряни готуються до Нового року

Ще кілька днів тому в Дніпрі почалася передсвяткова метушня. Першими з прилавків магазинів "змели" головні інгредієнти для новорічних страв: консервований горошок і кукурудзу, свіжі овочі, зелень, яйця, м'ясо, сир, ковбасу, гриби. Особливо люто пропадали з прилавків алкогольні напої, на які зараз великі знижки у всіх торгових точках.

Новини
У чому зустрічати Новий рік 2020: світові тренди підкорюють Дніпро
На касах величезні черги

На касах величезні черги

Працівники супермаркетів не встигають поповнювати холодильники і прилавки

Працівники супермаркетів не встигають поповнювати холодильники і прилавки

Новий рік близько

Новий рік близько

Ближче до свята дніпряни масово купують подарунки для близьких, солодкі подарунки, прикраси для дому. Також швидко "змітають" новорічні святкові набори – як з солодощами, так і для догляду за собою.

Новини
Де в Дніпрі відпочити на новорічний уїк-енд

На касах розпалюються неабиякі баталії: вибудовується довга черга і люди досить сильно нервують. Крім того, тих, хто відходить від черги за забутою покупкою – автоматично вважають останнім до каси. З цієї причини виникають конфлікти між покупцями.

Яйця розкуповують з величезною швидкістю

Яйця розкуповують з величезною швидкістю

Любителів свіжої зелені багато

Любителів свіжої зелені багато

Дніпро готується до Нового року

Дніпро готується до Нового року

Близько великих супермаркетів процвітає вулична торгівля: фрукти, ялинки, консервація – можна придбати все, чого душа забажає.

Новини
Як змінювалася середня зарплата по Дніпру і області в 2019 році
Розкупили навіть шкарпетки

Розкупили навіть шкарпетки

Свято вже на порозі

Свято вже на порозі

Величезні черги товпляться біля прилавків, адже кожен хоче встигнути прикупити все до новорічного столу. Але не варто забувати про культуру і повагу один до одного.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як буде працювати транспорт в Дніпрі в новорічну ніч.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
супермаркет новорічні подарунки Новий Рік-2020 новини
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги