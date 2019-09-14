Володимир Зеленський відкрив Всеукраїнський турнір зі стронгмену у Дніпрі

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті турніру "Найсильніша людина України-2019" в рамках святкування Дня міста в Дніпрі.

14 вересня в Дніпро на День міста з'їхалися кращі спортсмени з різних куточків країни, щоб взяти участь у фіналі Всеукраїнського турніру зі стронгмену "Найсильніша людина України-2019", передає OBOZREVATEL.

Володимир Зеленський на відкритті турніру Прес-служба Дніпровської міської ради

Старт цього спортивного свята на Фестивальному причалі дав президент України Володимир Зеленський, який відвідав місто в рамках робочої поїздки до Дніпропетровської області.

Прес-служба Дніпровської міської ради

Після урочистої частини відкриття змагань Володимир Зеленський, Борис Філатов і команда президента показали свою міць, піднявши силове зброю.

Прес-служба Дніпровської міської ради

"Я хочу побажати вам усім щастя, здоров'я. Нам всім - припинення цієї війни, повернення додому живими всіх наших хлопців. Про що б ми кожного разу не говорили, що б не святкували, я хотів би, щоб ми пам'ятали, хто нас захищає. Я ніколи не готуюся до мови, коли перебуваю в серці України. А для мене, як і для кожного українця, серце України там, де живуть батьки, де поховані дідуся і бабусі. Тому я - в серці України, на Дніпропетровщині ", - заявив Глава держави.

Родзинкою турніру стане встановлення світового рекорду на колективне підняття труби вагою 1 т. 200 кг. Вправа "Лог-ліфт" одночасно виконають всі 12 учасників змагання.

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

Прес-служба Дніпровської міської ради

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