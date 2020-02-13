Володимир Дубинський: "Готуємося, щоб не вдарити в бруд обличчям перед містом і країною"

У Кам'янському Дніпропетровської області проходять останні приготування до матчів "Фіналу чотирьох" Кубка України серед жіночих команд, які відбудуться 14 і 15 лютого.

Спеціально до цієї події в залі, де пройдуть змагання, встановили нове покриття. Всі квитки були розкуплені заздалегідь, повідомив на своїй сторінці президент СК "Прометей" Володимир Дубинський.

СК "Прометей" prometeyvc.com/ua

"Ближче до опівночі закінчили встановлювати терафлекс – покриття для проведення ігор кращих волейбольних команд у фіналі чотирьох Кубка України! Всі хвилюються, готуємося, щоб не вдарити в бруд обличчям перед містом і країною! Вперше в Кам'янському – дуже хвилююче, відповідально і кайфово!", – розповів Володимир Дубинський.

14 лютого відбудуться поєдинки "Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ" - "Галичанка-ТНЕУ-Гадз" і ВК "Хімік" - СК "Прометей" – о 16:30 та 19:00 відповідно. 15 лютого о 12:30 відбудеться змагання за третє місце. Фінал проведуть цього ж дня о 15:00.

"Зустрічався з командою - настрій бойовий! Чекаю з нетерпінням! Градус очікування головної події наближається до температури кипіння! Завтра! Швидше б завтра! Тільки Прометей! Тільки перемога", – підсумував Дубинський.

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