Викликає галюцинації: під Дніпром діти масово отруїлися "шаленою травою"

У Нікополі Дніпропетровської області діти труяться небезпечною рослиною.
Дурман - рослина, яку можна знайти на території всього міста і району. Тому батьків і їх дітей попередили про небезпеку, повідомили в пресслужбі Нікопольського відділення поліції ГУ НП в Дніпропетровській області.
Як стало відомо, почастішали випадки вживання школярами рослини дурман, які привели до важкого отруєння.
Діти отруїлися "шаленою травою"
Відзначимо, що ця рослина росте на території міста і району: на городах, в парках, звалищах, лісосмугах і навіть поблизу шкіл.
Через вміст алкалоїдів дурман здатний викликати сп'яніння і отруєння різного ступеня тяжкості.
Дурман звичайний - свою назву отримав через галюциногенні здібності. У народі його називають "шаленою травою, дурнопьяном".
У поліції додали, що отруйна вся рослина, але найбільше отруйні плоди, до складу яких входять алкалоїди - речовини зі спазмолітичними властивостями.
Як повідомляв OBOZREVATEL, отруйна рослина – борщівник – викликало справжню катастрофу в українських Карпатах. Там він захопив більше 200 квадратних кілометрів.
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