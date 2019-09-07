Виграв Дніпро: Центральний міст остаточно відкрили після завершення ремонту

Зранку 7 вересня у Дніпрі після закінчення капітального ремонту відкрили Центральний міст. Відтепер переправа доступна в обидва боки.

Мер Борис Філатов підкреслив: перемогу здобули насамперед Дніпро та всі містяни.

"Хто виграв цей спір? Його виграв тільки Дніпро і ніхто більше. Місто, яке я так люблю. Чи тримався я за своє крісло? Ніколи. Я готовий залишити його будь-якої миті. Наприклад, того дня, коли у місті з’явиться аеропорт. Тому що Дніпро хоче літати, а йому обрізали крила", – сказав Борис Філатов у своєму відеозверненні.

Він також додав, що влада – це не слава та визнання, а тяжкий хрест.

Водночас на Центральному мосту з боку лівого берега з‘явилася інсталяція, котра символізує місце очільника Дніпра. За словами Філатова, тепер кожен може посидіти у кріслі, на яке він побився об заклад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Борис Філатов та Володимир Зеленський 12 липня заключили парі, якщо міст до 14 вересня не здадуть в експлуатацію зі всією документацією, мер Дніпра напише заяву про звільнення.

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