Відеоігри за кермом: дніпряни поскаржилися на безвідповідального маршрутника

Мешканець Дніпра поскаржився на безвідповідальну поведінку водія маршрутки №76.

За словами чоловіка, водій грав у відеоігри на смартфоні під час керування транспортним засобом. Про це він написав у коментарях до одного з повідомлень мера Дніпра Бориса Філатова на його сторінці в Facebook.

Мешканець Дніпра поскаржився на безвідповідального маршрутника Андрій Кайстро в Facebook

"А як Вам водій який ГРАЄ в ІГРИ і везе повну людей о 09:30 ранку маршрут №76?" – обурився чоловік.

Також він опублікував фотографії, на яких видно, що на смартфоні, закріпленому перед водієм, відображається картинка з гри.

Користувач повідомив, що в 2017 році цей же водій дивився фільм за кермом.

Станом на 17:30 мер не відреагував на коментарі.

Мешканець Дніпра поскаржився на безвідповідального маршрутника Андрій Кайстро в Facebook

Мешканець Дніпра поскаржився на безвідповідального маршрутника Андрій Кайстро в Facebook

Коментар користувача в Facebook Андрій Кайстро в Facebook

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 18 жовтня водій маршрутного таксі №37 погрожував жінці, яка оплатила проїзд і вимагала здачу. Маршрутчик вирішив привласнити гроші собі, а втихомирити обурення жінки погрожував за допомогою поліції.

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