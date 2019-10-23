Відеоігри за кермом: дніпряни поскаржилися на безвідповідального маршрутника

Мешканець Дніпра поскаржився на безвідповідальну поведінку водія маршрутки №76.
За словами чоловіка, водій грав у відеоігри на смартфоні під час керування транспортним засобом. Про це він написав у коментарях до одного з повідомлень мера Дніпра Бориса Філатова на його сторінці в Facebook.
Мешканець Дніпра поскаржився на безвідповідального маршрутника
Андрій Кайстро в Facebook
"А як Вам водій який ГРАЄ в ІГРИ і везе повну людей о 09:30 ранку маршрут №76?" – обурився чоловік.
Також він опублікував фотографії, на яких видно, що на смартфоні, закріпленому перед водієм, відображається картинка з гри.
Користувач повідомив, що в 2017 році цей же водій дивився фільм за кермом.
Станом на 17:30 мер не відреагував на коментарі.
Мешканець Дніпра поскаржився на безвідповідального маршрутника
Андрій Кайстро в Facebook
Мешканець Дніпра поскаржився на безвідповідального маршрутника
Андрій Кайстро в Facebook
Коментар користувача в Facebook
Андрій Кайстро в Facebook
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 18 жовтня водій маршрутного таксі №37 погрожував жінці, яка оплатила проїзд і вимагала здачу. Маршрутчик вирішив привласнити гроші собі, а втихомирити обурення жінки погрожував за допомогою поліції.
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