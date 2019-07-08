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Увага! У Дніпрі попередили про відключення світла 9 липня

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У вівторок, 9 липня, в Дніпрі не буде світла в чотирьох районах.

Електропостачання відключать для технічного обслуговування контакних мереж. Про це повідомили в пресслужбі "ДТЕК Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

У чотирьох районах Дніпра відключать світло 9 липня

У чотирьох районах Дніпра відключать світло 9 липня

35km.com.ua

Шевченківський район:

вул. Університетська, 32 - 86, 41 - 113;

вул. Генерала Пушкіна;

пр. Гагаріна, 115.

Самарський район:

вул. Чаплинська, 40а - 62, 77, 77а, 79, 67а;

вул. Каширська, 2 - 20;

вул. Білокам'яна, 18 - 46, 25 - 51;

вул. Дубинська, 4 - 20, 33 - 57;

пер. Дербенскій.

Новокодакскій район:

вул. Вільямса, 12, 14, 18, 28;

вул. Заливна, 3 - 45, 6 - 44;

вул. Перспективна, 1 - 3, 2 - 6;

вул. Гідропарковая, 9.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Петрозаводська, 6 - 38, 108 - 166, 40 - 106, 1 - 65а;

вул. Онежська, 2 - 58, 55 - 195;

вул. Алмаатинська, 2 - 26;

вул. Вітчизняняна, 69;

пер. Онезкій, 2.

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Місце
УкраїнаДніпро
Тег
Дніпро
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