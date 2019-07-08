Увага! У Дніпрі попередили про відключення світла 9 липня

У вівторок, 9 липня, в Дніпрі не буде світла в чотирьох районах.
Електропостачання відключать для технічного обслуговування контакних мереж. Про це повідомили в пресслужбі "ДТЕК Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
У чотирьох районах Дніпра відключать світло 9 липня
35km.com.ua
Шевченківський район:
вул. Університетська, 32 - 86, 41 - 113;
вул. Генерала Пушкіна;
пр. Гагаріна, 115.
Самарський район:
вул. Чаплинська, 40а - 62, 77, 77а, 79, 67а;
вул. Каширська, 2 - 20;
вул. Білокам'яна, 18 - 46, 25 - 51;
вул. Дубинська, 4 - 20, 33 - 57;
пер. Дербенскій.
Новокодакскій район:
вул. Вільямса, 12, 14, 18, 28;
вул. Заливна, 3 - 45, 6 - 44;
вул. Перспективна, 1 - 3, 2 - 6;
вул. Гідропарковая, 9.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Петрозаводська, 6 - 38, 108 - 166, 40 - 106, 1 - 65а;
вул. Онежська, 2 - 58, 55 - 195;
вул. Алмаатинська, 2 - 26;
вул. Вітчизняняна, 69;
пер. Онезкій, 2.
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