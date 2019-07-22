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Увага! Дніпро накриє дощ з грозою і сильний вітер

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У Дніпрі оголосили штормове попередження.

Місто очікує дощ з грозою і надзвичайна пожежна небезпека, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Штормове попередження

Штормове попередження

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Україну заллє дощами: з'явився прогноз погоди на початок тижня

22 липня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі досягне 13-18 градусів, вдень 28-33 градусів, по місту вночі 15-17 градусів, вдень 31-33 градусів.

23 липня ніч пройде без істотних опадів, а вдень місцями буде короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень під час грози місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі досягне 15-20 градусів, вдень 25-30 градусів.

24 липня очікується короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі досягне 12-17 градусів, вдень 21-26 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили про мінливої погоди в Україні.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро погода
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