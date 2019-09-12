У центрі Дніпра закриють проїзд для транспорту: як об'їхати

У Дніпрі з 13 по 15 вересня заплановано перекриття руху у центральній частині міста.

Проїзд для транспорту буде недоступний, повідомили в пресслужбі міської ради.

Так, з 13 вересня 15:00 до 15 вересня 4:00 проїзд буде закритий по вулиці Набережній Заводській (від б. № 72 до вул. Панаса Мирного).

Маршрутка в Дніпрі

14 вересня рух транспорту буде заборонено наступними вулицями:

з 6:00 до 14:00 по просп. Дмитра Яворницького, від вул. Володимира Вернадського до вул. Андрія Фабра (в обох напрямках).

з 6:00 до 14:00 по вул. Воскресенській, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Січеславської Набережної.

з 6:00 до 14:00 по вул. Січеславській Набережній, від вул. Воскресенської до Мерефо-Херсонського мосту.

з 14:00 до 22:00 по просп. Дмитра Яворницького, від вул. Короленка до вул. Михайла Грушевського (в обох напрямках).

з 14:00 до 20:00 по вул. Воскресенській, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Князя Володимира Великого.

з 14:00 до 23:00 по вул. Січеславській Набережній, від Державного цирку до Мерефо-Херсонського мосту.

Крім цього, з 13 вересня 20:00 до 16 вересня 12:00 на пл. Героїв Майдану і з 6:00 до 20:00 14 вересня по вул. Воскресенській не працюватимуть майданчики для паркування.

Також внесено зміни до схеми руху та режиму роботи громадського транспорту на деяких маршрутах.

Для зручності жителів додатково будуть розташовані кінцеві зупинки міських автобусних маршрутів № 60, 62, 107, 152 в районі цирку, а також на Січеславській Набережній біля Мерефо-Херсонського мосту.

Зміни в схемі руху 14 вересня стосуються автобусних маршрутів № 40, 54, 60, 62, 66, 77, 87А, 87Б, 92, 101А, 107,111, 113, 120,121, 122,124А, 125, 126, 146А, 146Б, 152, 152А і 157А.

З 13 вересня 15:00 до 14 вересня 23:00 автобусні маршрути № 40, 66, 77, 92, 111, 122, 121, 125 здійснюватимуть об'їзд по вул. Академіка Белелюбського (колишня вул. Краснозаводська).

14 вересня, з 6:00 до 23:00, автобуси № 62, 107, 124А, 126 будуть об'їжджати по вул. Шевченко, маршрути № 87А, 87Б, 101А, 146А, 146Б, 157А - по вул. Старокозацькій, автобуси № 60, 152, 152А - по вул. Святослава Хороброго.

У той же день з 22:00 для забезпечення підвезення пасажирів змінюється напрямок руху автобусних маршрутів № 45, № 76, № 126. Маршрут № 136 в напрямку лівого берега буде курсувати по вул. Харківській - вул. Князя Володимира Великого - Центральний міст.

Крім того, буде перенесено кінцеві зупинки автобусних маршрутів:

14 вересня з 6:00 до 23:00 для маршруту № 113 з просп. Дмитра Яворницького - на вул. Короленка;

14 вересня з 6:00 до 1:00 15 вересня для маршруту № 120 з вул. Глінки - на вул. Набережна Перемоги (Мерефо-Херсонський міст)

14 вересня з 6:00 до 14:00 для маршруту № 121 з вул. Володимира Мономаха - на вул. Січеславська Набережна (вул. Половецька).

Схема руху

Схема руху

Схема руху

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі відбудуться серйозні зміни в русі електротранспорту.

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