У семи районах Дніпра відключать світло: названі адреси

У Дніпрі у вівторок, 26 листопада, на кількох вулицях відключать електрику.

Відключення пов'язане з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла LiveJournal

Список адрес, де не буде світла:

Новокодацький район:

пров. Квітковий, 1 - 95, 2 - 92;

вул. Велика Діївська, 56, 210 - 220, 205, 211 - 239, 257 - 323, 327 - 409, 261 - 275, 283 - 325, 321/3, 323а, 327 - 409, 243 - 275, 321/1, 323 , 283а - 287, 291 - 311, 315а, 319;

вул. Повстанська, 2 - 50, 80 - 96, 5 - 35, 47 - 53;

пров. Повстанський, 1 - 19, 31;

вул. Омська, 18 - 20, 9, 18 - 22;

вул. Таганська, 2 - 8;

вул. Куліша, 1 - 23, 27 - 35, 2 - 32, 22 - 30, 30a, 27 - 35, 2 - 20, 21 - 23;

вул. Міцкевича, 1 - 13, 23, 24, 24а, б, 26, 26а, 39, 43, 24, 25 - 31;

пров. Міцкевича, 1 - 37, 2 - 26, 17 - 27, 18 - 28;

вул. Костромська, 54;

вул. Зерова, 1 - 47, 2 - 68;

пров. Зерова, 1 - 19, 2 - 14;

вул. Декоративна, 5, 7, 9, 13;

вул. Параджанова, 25, 27, 28, 30;

вул. Флангова, 13 - 27, 20 - 28a;

просп. Металургів, 2 - 10, 12 - 38;

вул. Докучаєва, 18 - 26, 19 - 27;

вул. Квіткова, 20, 22.

Центральний район:

вул. Філософська, 62.

Чечелівський район:

вул. Філософська, 40.

Самарський район:

вул. Галича;

вул. Берегова;

вул. Омеляновича-Павленка, 56, 58;

вул. Палісадна, 1 - 39, 2 - 76;

вул. Богатирська, 36;

вул. Нижньогородська, 1 - 59, 2 - 50, 55в.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Рабкоровська, 69а;

вул. Широка, 1 - 43, 2 - 12;

пров. Покришкіна, 1 - 35, 2 - 26;

вул. Передова, 229 - 361, 320 - 342, СШ №90;

вул. Робесп'єра, 30 - 88, 45 - 103;

вул. Балхашська, 7 - 81,6 - 78;

вул. Донецьке шосе, 31а;

вул. Інгульська, 58;

вул. Передова, 238;

вул. Новочеркаська, 108 - 150, 155 - 211;

пров. Новочеркаський, 9 - 29, 2 - 22;

вул. Таганрозька, 105 - 217, 126 - 226;

вул. Артюшенко, 58 - 66/2;

вул. Волоколамська, 1 - 33;

вул. Желябова, 27, 37 - 65, 2 - 76;

вул. Лермонтова, 1 - 31, 2 - 32;

вул. Промислова, 7, 35 - 95, 32 - 88,

вул. Пушкіна, 4 - 34;

вул. Северодвінська, 1 - 7.

Шевченківський район:

вул. Січових Стрільців, 80 - 82, 85, 89;

вул. Барвінківська, 2а - 6;

вул. Кониського, 65а, 60 - 68, 65 - 79;

вул. Сікорського, 4, 6, 1, 3, 9 - 13;

ж/м Тополя-3, 30, 31а, 31б, 31;

вул. Панікахи, 115, 119, 119а, 119б, 119д, 119г;

вул. Запорізьке шосе, 82, 88, 98б;

вул. Наукова, 41, 68.

вул. Воскресенська, 1а;

вул. Мономаха, 25;

вул. Князя Володимира Великого, 12.

Соборний район:

вул. Гончара, 10 - 14;

вул. Чернишевського, 21, 23, 27;

вул. Писаржевського, 16 - 24, 22, 22а, 26.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тарифи на електроенергію для населення в Україні можуть вирости в 2021 році на 10-15%.

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