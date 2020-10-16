У парку ім. Писаржевського в Дніпрі закінчили капітальний ремонт центральної алеї

У дніпровському парку ім. Писаржевського закінчили реконструкцію центральної алеї. Її передусім розширили, замінили пластику всередині алеї – підняли рельєф завдяки влаштованим зеленим пагорбам. Також там виклали 11 тис. квадратних метрів плитки, улаштували навколо алеї бетонні бордюри, зверху оброблені гумою для травмобезпеки, встановили нові лави й урни, уклали 12 тис. квадратних метрів газонів, автоматичну систему поливу. Зробили клумби, нове сучасне LED-освітлення – світильники освітлюють як саму алею, так і зелену зону, а пам’ятні знаки, що на території алеї, підсвічуються спеціальними ліхтарями.

"Вигляд алеї цілком змінено. Він сучасний, естетичний. Уся алея цілком проглядається. Зараз, як і задумувалось, вона виконує функцію основного трафіку між просп. Поля та Б. Хмельницького. Більшість мешканців переходять між проспектами саме в цьому місці. Окрім того, ця алея – зона відпочинку та прогулянок для дніпрян, що мешкають поруч. Серед іншого застосували деякі елементи в архітектурних рішеннях – зелені пагорби з білим бетоном і вбудованими лавами. З обох сторін алеї встановлено інсталяції для привернення уваги, особливо дітей. Інсталяції у майбутньому можуть змінюватися, оскільки хочемо зробити парк динамічним", – зауважив заступник директора з благоустрою КП "Міська інфраструктура" Валерій Скляр.

Він також додав, що в парку паралельно триває і реконструкція третьої черги – меморіальної частини, де розташована й могила Писаржевського. Частину підготовчих робіт уже виконано, й незабаром розпочнуться ремонтні роботи.

Родина Цапко мешкає поруч із парком ім. Писаржевського і в захваті від нової алеї: "Раніше алея була вже досить убогою. Усе було стареньке. А зараз – просто краса, подих захоплює від того, як гарно все зробили. Зручно гуляти, багато місця, є лавочки, щоб перепочити", – зазначила Наталя Цапко.

Дніпрянин Михайло разом з онуками теж часто гуляє в парку: "З нетерпінням очікували на завершення ремонту алеї, оскільки часто буваю в парку з онуками. А сьогодні гуляю новою алеєю з наймолодшою онукою Василісою. Ми в захваті від побаченого. Усе якісно, гарно, по-сучасному зробили", – наголосив чоловік.

"Усе тут просто чудове. Отримую естетичне задоволення й пишаюся, що наше місто розвивається. Нова алея в парку ім. Писаржевського – ще одна із гарних зелених зон відпочинку в Дніпрі", – додала мешканка міста Наталя.