Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Життя міста

У метро Дніпра проведуть грандіозний ремонт за 5 мільйонів

665 Читати матеріал російською

Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" відремонтує ескалатори на станціях метро. На це з міського бюджету планують витратити до 5 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з тендера про ремонт приводів ескалаторів на дніпровських станціях метро, повідомляє Інформатор.

Згідно з даними тендера, підрядник повинен встановити автоматизовану систему "пуск-стоп" на трьох станціях. Вона передбачає автоматичну зупинку ескалатора в разі відсутності на ньому людей та встановлення швидкості 0,75 м / с.

Новини
У Дніпрі поїзд на смерть збив чоловіка: моторошні фото і відео

Нова система повинна з'явитися до кінця 2019 року на станціях "Метробудівників", "Металургів" і "Заводська".

Метро в Дніпрі

Метро в Дніпрі

Телеканал 24

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині знову подорожчає вода : опубліковані тарифи.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна Дніпро
Теги
метро Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel