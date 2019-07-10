У метро Дніпра проведуть грандіозний ремонт за 5 мільйонів

Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" відремонтує ескалатори на станціях метро. На це з міського бюджету планують витратити до 5 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з тендера про ремонт приводів ескалаторів на дніпровських станціях метро, повідомляє Інформатор.

Згідно з даними тендера, підрядник повинен встановити автоматизовану систему "пуск-стоп" на трьох станціях. Вона передбачає автоматичну зупинку ескалатора в разі відсутності на ньому людей та встановлення швидкості 0,75 м / с.

Нова система повинна з'явитися до кінця 2019 року на станціях "Метробудівників", "Металургів" і "Заводська".

Метро в Дніпрі Телеканал 24

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