У Кривому Розі жінка перетворила власний будинок в порностудію: що їй загрожує

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 28 січня поліція ліквідувала онлайн-порностудію, яку у власному будинку організувала місцева 28-річна жителька.

Жінці загрожує чималий тюремний термін. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

В одному з домоволодінь на території Металургійного району поліцейські виявили порностудію, в якій надавалися онлайн-послуги порнографічного характеру.

У Кривому Розі жінка перетворила власний будинок в порностудію newsroom.kh.ua

28 січня правоохоронці провели санкціонований обшук в домоволодінні 28-річної жінки, яка за місцем проживання виготовляла та розповсюджувала заборонену відеопродукцію.

За результатами обшуку поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, веб-камери, гроші та іграшки порнографічного характеру. Зараз призначено ряд експертиз. Поліцейські проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх осіб, причетних до даної діяльності. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

У Кривому Розі жінка перетворила власний будинок в порностудію ГУ НП в Дніпропетровській області

У Кривому Розі жінка перетворила власний будинок в порностудію ГУ НП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі небайдужі громадяни разом з патрульними рятували 5-річного хлопчика, який був залишений напризволяще власною матір'ю. Дитину покинули одну в будинку без вікон і опалення. Переляканий малюк проти ночі вирушив шукати допомоги.

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