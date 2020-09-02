У Кривому Розі розігрався скандал через російську мову в школі. Колаж

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в школі № 90 розгорівся скандал через обов'язкове вивчення російської мови.

Для учнів 5-9 класів російську мову зробили обов'язковою. Тепер школярі повинні буду вивчати її як мову національних меншин дві години на тиждень, повідомляє "Суспільне".

Батьки повинні були самостійно вирішити, яку мову буде вивчати кожен клас – російську або ж другу іноземну – німецьку. При цьому наголошується, що вчитель німецької звільнилася зі школи, тому дорослі тепер переживають, що класам, які відмовилися від вивчення російської, її все одно нав'яжуть.

Директор школи Ян Довгий заявляє, що сім'ї учнів 5-9 класів самі проголосували за те, щоб їхні діти в 2020-2021 році вивчали російську мову. За його словами, в голосуванні взяли участь батьки 329 дітей із 427. За російську мову проголосували 248 чоловік, тобто близько 75% батьків, стверджує директор. Тільки після цього, за його словами, педагогічна рада ухвалила рішення про затвердження відповідного навчального плану.

Мати одного із старшокласників Вікторія Рудник провела власне розслідування. Жінка опитала представників батьківських комітетів, після чого з'ясувалося, що 60% батьків зовсім не брали участь у згаданому директором голосуванні.

Тепер питання того, чи змушують учнів школи № 90 вивчати російську, мають вирішити в міському департаменті освіти і науки. Розбирається в скандалі спеціальна комісія в складі педагогів, чиновників, депутатів та батьків.

Останнє засідання комісії з цього питання відбулося 27 серпня. Керівник департаменту освіти Тетяна Кріпак зазначила, що педрада школи – це вищий колегіальний орган навчального закладу. Саме він остаточно стверджує навчальні плани і впливати на цей вибір не в праві ні місцеві профільні департаменти, ні міністерство.

Таким чином, питання досі не вирішене, наступне засідання заплановане на середину вересня. Батьки школярів, в свою чергу, вже обговорюють можливість проведення акції протесту.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні у школяра підтвердили COVID-19 в перший же день нового навчального року. Весь клас відправили на самоізоляцію.

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