Головна Новини
4 квітня • оновлено в 17:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Ігор Кравченко

У Кривому Розі оштрафували "організаторів" величезної черги для видачі спецперепусток

246
Читати матеріал російською

У суботу, 4 квітня, в Кривому Розі за порушення карантину при видачі перепусток оштрафували посадову особу одного з промислових підприємств.

У Криворізькому відділі поліції підтвердили, що мова йде про "АрселорМіттал Кривий Ріг", під яким вранці вишикувалася величезна черга, повідомляє "Перший Міський".

У поліцію надійшло повідомлення про порушення правил карантину та неналежну організацію роботи по отриманню перепусток для проїзду в громадському транспорті для робітників підприємства.

Поліція оштрафувала посадова особа "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Поліція оштрафувала посадова особа "АрселорМіттал Кривий Ріг"

0564.ua

Співробітники Металургійного відділення поліції на керівника кадрів "АрселорМіттал Кривий Ріг" склали адміністративний протокол за ст.44-3 КоУАП – порушення правил карантину.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі в розпал епідемії коронавируса вишикувалася кілометрова черга. Люди прийшли за спецперепустками в громадський транспорт.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Кривий Ріг
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

Новини

Топпублікації

Топблоги