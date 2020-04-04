У Кривому Розі оштрафували "організаторів" величезної черги для видачі спецперепусток

У суботу, 4 квітня, в Кривому Розі за порушення карантину при видачі перепусток оштрафували посадову особу одного з промислових підприємств.

У Криворізькому відділі поліції підтвердили, що мова йде про "АрселорМіттал Кривий Ріг", під яким вранці вишикувалася величезна черга, повідомляє "Перший Міський".

У поліцію надійшло повідомлення про порушення правил карантину та неналежну організацію роботи по отриманню перепусток для проїзду в громадському транспорті для робітників підприємства.

Поліція оштрафувала посадова особа "АрселорМіттал Кривий Ріг" 0564.ua

Співробітники Металургійного відділення поліції на керівника кадрів "АрселорМіттал Кривий Ріг" склали адміністративний протокол за ст.44-3 КоУАП – порушення правил карантину.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі в розпал епідемії коронавируса вишикувалася кілометрова черга. Люди прийшли за спецперепустками в громадський транспорт.

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