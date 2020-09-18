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У кількох районах Дніпра відключать світло: адреси

Софія Закревська
Софія Закревська
Життя міста
1,0 т.
У кількох районах Дніпра відключать світло: адреси

У суботу, 19 вересня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця Гребінки, 1-35, 8-42;

  • вулиця Волокамська, 3-31, 2-24;

  • вулиця Андрусенко, 2-34, 1-27;

  • вулиця Крилова, 4-12, 1-17;

  • вулиця Роздільна, 1-35, 2-26;

  • вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30;

  • вулиця Кільцева, 1-27, 2-30;

  • вулиця Мінська, 1-9, 2;

  • провулок С. Перовської, 1-3, 9;

  • вулиця Тбіліська, 15-35, 10-38;

  • вулиця Знаменівська, 10, 13-19;

  • провулок Знаменівський, 1-7, 2-8;

  • вулиця Вологодська, 105а-155, 120-132;

  • вулиця Далекосхідна, 129-143;

  • вулиця Майська, 1-9, 6, 10;

  • вулиця Мельникова, 1-9, 4-6;

  • вулиця Холодильна, 4-8, 12/1;

  • вулиця 8 Березня, 29-44;

  • вулиця Мольєра, 48-56, 31-41;

  • вулиця Спартака, 56-122, 41-59.

Новокодакскій район:

  • вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

  • вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98;

  • провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

  • вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

  • вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

  • вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;

  • вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;

  • площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;

  • вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;

  • вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

  • вулиця Алеутская, 12/1;

  • вулиця Тарана, 6-28, 9-41;

  • вулиця Червоноармійська Таромське, 16-64, 19-55, 2-14, 3-17;

  • вулиця Народна Таромське, 2-34;

  • провулок Івана Сохача, 16, 21-31;

  • вулиця Славна, 1-49, 2-46.

Індустріальний район:

  • вулиця Батумська, 46;

  • вулиця Калинова, 85.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Дніпро може опинитися в "жовтій" зоні карантину. На даний момент допустимий рівень захворюваності вже перевищено.

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