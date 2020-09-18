У кількох районах Дніпра відключать світло: адреси

У суботу, 19 вересня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Гребінки, 1-35, 8-42;

вулиця Волокамська, 3-31, 2-24;

вулиця Андрусенко, 2-34, 1-27;

вулиця Крилова, 4-12, 1-17;

вулиця Роздільна, 1-35, 2-26;

вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30;

вулиця Кільцева, 1-27, 2-30;

вулиця Мінська, 1-9, 2;

провулок С. Перовської, 1-3, 9;

вулиця Тбіліська, 15-35, 10-38;

вулиця Знаменівська, 10, 13-19;

провулок Знаменівський, 1-7, 2-8;

вулиця Вологодська, 105а-155, 120-132;

вулиця Далекосхідна, 129-143;

вулиця Майська, 1-9, 6, 10;

вулиця Мельникова, 1-9, 4-6;

вулиця Холодильна, 4-8, 12/1;

вулиця 8 Березня, 29-44;

вулиця Мольєра, 48-56, 31-41;

вулиця Спартака, 56-122, 41-59.

Новокодакскій район:

вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98;

провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;

вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;

площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;

вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;

вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

вулиця Алеутская, 12/1;

вулиця Тарана, 6-28, 9-41;

вулиця Червоноармійська Таромське, 16-64, 19-55, 2-14, 3-17;

вулиця Народна Таромське, 2-34;

провулок Івана Сохача, 16, 21-31;

вулиця Славна, 1-49, 2-46.

Індустріальний район:

вулиця Батумська, 46;

вулиця Калинова, 85.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Дніпро може опинитися в "жовтій" зоні карантину. На даний момент допустимий рівень захворюваності вже перевищено.