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20 вересня • оновлено в 11:28
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У Дніпро йдуть заморозки: з'явився прогноз погоди на вихідні

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У Дніпрі очікується різке погіршення погодних умов.

На території області збережеться надзвичайна пожежна небезпека, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Новини
Йдуть заморозки: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Погода

Погода

goodfon.ru

У суботу, 21 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями будуть пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі складе 3-8 градусів, на поверхні ґрунту місцями будуть заморозки 0-3 градусів, вдень температура підніметься до 11-16 градусів.

Новини
Де похолоднішає найсильніше: прогноз погоди в Україні на 20 вересня від ObozTV

Неділя, 22 вересня, пройде без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, місцями будуть пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі складе 4-9 градусів тепла, а вдень 15-20 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед вихідними, 21-22 вересня, Україну накриють дощі, а температура повітря опуститься до 0 градусів.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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