У Дніпрі знову зросла кількість хворих на коронавірус. Колаж

Станом на ранок середи, 12 серпня, в Дніпрі зафіксували шість нових випадків зараження COVID-19.

Із початку епідемії позитивний тест отримали 813 жителів міста. Вісім дніпрян зараз очікують результатів дослідження в 21-й лікарні, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

На даний момент з недугою борються 188 чоловік. У важкому стані перебувають чотири пацієнти, один з них на апараті ШВЛ. 625 городян вже перемогли COVID-19.

Усього з початку пандемії в Дніпрі зафіксували 16 летальних випадків коронавірусу.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що за добу в Україні додалося майже 1,5 тис. хворих COVID-19.