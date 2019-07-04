У середині серпня в Дніпрі перекриють Новий міст на три тижні.

Це пов'язано з прокладанням тролейбусної лінії на житловий масив Сонячний, повідомив в інтерв'ю 11 каналу Михайло Лисенко, заступник мера Дніпра.

Новий міст Днепр Час

Як зазначив Лисенко, також планують відремонтувати деформаційні шви, які з'явилися на мосту.

"На весь цей фінальний жах ми плануємо три тижні, щоб в перших числах вересня все було готово", – підкреслив заступник мера міста.

Михайло Лисенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, автор виправдався за поломки чудо-моста в Києві.

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