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У Дніпрі знову перекриють Новий міст: коли і навіщо

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У середині серпня в Дніпрі перекриють Новий міст на три тижні.

Це пов'язано з прокладанням тролейбусної лінії на житловий масив Сонячний, повідомив в інтерв'ю 11 каналу Михайло Лисенко, заступник мера Дніпра.

Новий міст

Новий міст

Днепр Час

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Як зазначив Лисенко, також планують відремонтувати деформаційні шви, які з'явилися на мосту.

"На весь цей фінальний жах ми плануємо три тижні, щоб в перших числах вересня все було готово", – підкреслив заступник мера міста.

Михайло Лисенко

Михайло Лисенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, автор виправдався за поломки чудо-моста в Києві.

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Місце
УкраїнаДніпро
Тег
будівництво
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