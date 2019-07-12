У Дніпрі "зникли" майже 5000 кіосків. Фото і відео

У Дніпрі продовжують боротися з незаконними МАФами.

Так, в ніч на 12 липня в центрі міста позбулися від докучливих ларьків на розі Яворницького та Воскресенкої, повідомив Михайло Лисенко, заступник мера Дніпра, в Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Він зазначив, що за три з половиною роки в місті зникли 4856 ларьків:

"Деякі архітектурні оброслості формувалися в нашому місті десятиліттями. Вони обростали погонами, званнями всіляких радників юстиції та інше. Всього чотири роки тому, коли ми повідомили всьому місту, що епоха МАФів йде в небуття, багато хто відверто сміявся над нами або крутили пальцем біля скроні . Минуло три з половиною роки. З урахуванням сьогоднішнього знесення, з міста зникло 4856 ларьків. Попрошу, як кажуть декани НГУ "вникнути в базар" - 4856 МАФів. Оцініть масштаб. Багато божевільні тушканчики, виризжали, кричали, прогнозували, що "скоро всій команді мера хана", що нічого ніхто не знесе, мовляв всі від всіх відкупляться та інше", – написав Лисенко.

Заступник мера повідомив, що місто позбулося чергових ларьків, які з'явилися в центрі міста 21 рік тому:

"Це одна з перших локацій ларьків які з'явилися в самому центрі міста 21 рік тому. Кут Яворницького і Воскресенської. Практично в 30 сантиметрах міськради. Ми продовжуємо працювати. Поради не потрібні", – розповів чиновник.

Лисенко додав, що по місту залишилося 1987 МАФів, які незабаром знесуть.

Знесення МАФів Facebook Михайла Лисенка

Знесення МАФів Facebook Михайла Лисенка

Знесення МАФів Facebook Михайла Лисенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дніпро позбавили від скандальних МАФів.

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