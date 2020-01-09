У Дніпрі змінилася абонплата за комунальні послуги

У Дніпрі діють норми Закону України "Про житлово-комунальні послуги", які передбачають зміни в цінах на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

Новий розмір плати за абонентське обслуговування на своєму офіційному сайті опублікувало КП "Дніпроводоканал". Тарифи почали діяти з 1 січня 2020 року.

Тарифи в КП "Дніпроводоканал" today.ua

Плата за абонентське обслуговування – це платіж, який споживач платить виконавцю комунальної послуги з індивідуального договору для відшкодування витрат виконавця.

З 1 січня в Дніпрі граничний (максимальний) розмір плати за абонентське обслуговування в розрахунку на одного абонента становить 29,81 гривень з ПДВ. Підвищення тарифів за обслуговування очікується 1 липня 2020 року. Максимально тариф підвищать 1 грудня 2020 року:

За даними КП "Дніпроводоканал"

Плата за абонентське обслуговування для одного абонента централізованого водопостачання або водовідведення не може перевищувати граничний розмір, розрахований відповідно до постанови КМУ від 21.08.2019 №808. Цей розмір прив'язаний до мінімальної заробітної плати, тому з її збільшенням зростатиме і абонплата. Так, в кінці 2019 року мінімальна зарплата дорівнювала 4173 грн. За даними на 1 січня 2020 року, місячна мінімальна зарплата в Україні становить 4723 грн.

Загальний розмір плати за абонентське обслуговування в розрахунку на одного абонента на місяць для споживачів послуг централізованого водопостачання та/або водовідведення в багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами становить від 11,98 гривень (без приладів обліку) до 29,81 гривень (з 4-ма і більше приладами обліку).

За даними КП "Дніпроводоканал"

Плата КП "Дніпроводоканал" складається з:

– плати за послугу з централізованого водопостачання та водовідведення, яка розраховується виходячи з розміру затверджених тарифів на послугу і обсягу спожитих комунальних послуг;

– плати за абонентське обслуговування;

– плати за обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, які забезпечують надання такої послуги визначається договором між виконавцем і співвласниками.

Відповідно до закону "Про житлово-комунальні послуги", абонплату потрібно платити тільки за індивідуальним договором з постачальником. З цих грошей виконавцю, тобто водоканалу, будуть відшкодовуватися витрати, пов'язані з укладенням договору на послугу водопостачання та каналізацію, розподіл між споживачами послуги і навіть за стягування плати за поставку послуг за договором водопостачання і каналізації. Також з цих грошей буде відбуватися обслуговування лічильників індивідуального обліку – зняття, транспортування, повірка та установка приладу на місце).

Окремо від основного договору на поставку послуг теж в індивідуальному порядку дніпряни будуть оплачувати обслуговування і поточний ремонт внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж. В основний договір з поставки послуг водопостачання та каналізації ці послуги входити не будуть.

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