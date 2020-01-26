У Дніпрі жителі житлового масиву розгромили огорожу, де намагалися побудувати МАФи. Відео

У суботу, 25 січня, в Дніпрі на ж/м Сокіл люди знесли огорожу на місці, де планувалася забудова кіосків.

Жителі ж/м Сокіл збирають підписи для скасування будівництва. Про це пишуть на сторінці "ж. М. Сокіл, Дніпро" в Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"О 12:00 біля АТБ збір підписів за скасування будівництва не зрозуміло чого перед АТБ там, де раніше стояли "ларьки" на газоні. Підписи треба буде в 4 місця, тому розписуємося 4 рази. Приходьте і приводьте знайомих, друзів. Разом ми сила", - пишуть на сторінці.

Скріншот Facebook/ж. м. Сокол, Дніпро

У той же час в соціальних мережах з'явилося фото і відео, де група молодих людей ламає металеву огорожу на місці, де планувалася будівництво.

Противники забудови також вимагають благоустрою та відновлення зеленої зони на бульварі, де сталася конфліктна ситуація. Крім цього, вони готують письмові звернення до мера Дніпра та депутатів міськради.

Скріншот Facebook/ж. м. Сокол, Дніпро

Люди розгромили огорожу, де намагалися побудувати МАФи Facebook/ж. м. Сокол, Дніпро

Збір підписів Facebook/ж. м. Сокол, Дніпро

Збір підписів Facebook/ж. м. Сокол, Дніпро

Раніше OBOZREVATEL писав, що в мерії Дніпра викрили масштабну махінацію з продажу землі за фальшивими документами. У зв'язку з цим, мер Дніпра Борис Філатов закликав Генпрокуратуру, НАБУ і ДБР взятися за розслідування земельних махінацій.

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