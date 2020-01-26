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26 січня • оновлено в 17:53
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У Дніпрі жінка кидалася під автомобіль поліції і просила, щоб її забрали. Відео

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У Дніпрі жінка в неадекватному стані вимагала від співробітників поліції, щоб вони її забрали.

Інцидент стався на житловому масиві 12 квартал. Про це повідомили в Telegram - каналі Х ** в перший Дніпро.

Як повідомляють очевидці, жінка кидалася під автомобілі, а потім наполегливо намагалася зупинити автомобіль поліцейської охорони і просила її забрати. Що стало причиною такої поведінки не відомо.

Жінка кидалася по автомобілі

Жінка кидалася по автомобілі

Telegram / Х ** вий Дніпро

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі трамвай збив чоловіка і простягнув його кілька метрів. Потерпілий вижив, але отримав численні ушкодження.

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Україна Дніпро
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