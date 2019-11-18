У Дніпрі запустили соціальний автобус: названі графік і вартість проїзду

На маршрути Дніпра вийшов соціальний автобус надвеликої місткості.

Так, на 37 маршруті курсуватиме 15-метровий автобус, повідомив МіськТранс на сторінці в Facebook.

Соціальний автобус Facebook МіськТранс

"Після ремонтних робіт він вийшов на соціальний графік замість старого, який належав минулому перевізнику", – написали на сторінці.

Вартість проїзду на цьому маршруті складе всього 3,50 гривень.

Графік відправлення автобуса з кінцевих зупинок:

Від ж/м Лівобережний-3: 6:20, 8:10, 17:30.

Від ж/м Північний: 7:10, 16:30.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі можна відстежити рух автобусних маршрутів по місту в режимі онлайн.

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