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18 листопада • оновлено в 15:44
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Софія Ковнір
Софія Ковнір

У Дніпрі запустили соціальний автобус: названі графік і вартість проїзду

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На маршрути Дніпра вийшов соціальний автобус надвеликої місткості.

Так, на 37 маршруті курсуватиме 15-метровий автобус, повідомив МіськТранс на сторінці в Facebook.

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Соціальний автобус

Соціальний автобус

Facebook МіськТранс

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"Після ремонтних робіт він вийшов на соціальний графік замість старого, який належав минулому перевізнику", – написали на сторінці.

Вартість проїзду на цьому маршруті складе всього 3,50 гривень.

Графік відправлення автобуса з кінцевих зупинок:

  • Від ж/м Лівобережний-3: 6:20, 8:10, 17:30.

  • Від ж/м Північний: 7:10, 16:30.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі можна відстежити рух автобусних маршрутів по місту в режимі онлайн.

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Автор
Софія Ковнір Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
маршрутка
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