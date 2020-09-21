У Дніпрі водій тролейбуса під час рейсу пішов до магазину за пивом. Відео

У Дніпрі водій тролейбуса під час рейсу зупинив транспорт і пішов до магазину за пивом.

Такий інцидент розлютив пасажирів і один із них зняв те, що відбувається, на відео, повідомили в Telegram-каналі Департаменту транспорту Дніпровської міської ради (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, подія трапилася на перехресті вулиці Титова і проспекту Богдана Хмельницького. Водій тролейбуса №8 зупинив засіб пересування з пасажирами, пішов до магазину і вийшов звідти з пляшкою пива.

На відео помітно, що водій не заперечує свої дії і не бачить в цьому нічого поганого.

Як розповіли в Департаменті транспорту ДМР, схожа поведінка неприпустима для працівника в будь-якій сфері. Тому порушник буде притягнутий до відповідальності.

Пізніше автор відео повідомив, що водій-порушник особисто зателефонував йому і вибачився. Також він сказав, що все усвідомив. Пасажир прийняв вибачення шофера і попросив винести водієві тільки догану.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі на вулиці Криворізькій автомобіль Toyota влетів у стовп і перекинувся. У результаті аварії постраждала дівчина, яка перебувала за кермом іномарки.