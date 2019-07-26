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У Дніпрі вночі перекриють частину Набережної Перемоги: стала відома причина

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У Дніпрі в ніч з 27-го на 28-е липня перекриють Набережну Перемоги.

Це пов'язано з проведенням забігу "10k Night Run", повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Перекриття Набережної Перемоги

Перекриття Набережної Перемоги

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Згідно з розпорядженням міського голови, рух транспорту буде перекрито 27 липня з 22:30 до 1:30 28 липня по вулиці Набережної Перемоги (від кільця на ж/м Перемога до вулиці Набережної Перемоги, 9Б).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі пройде унікальний нічний забіг: назвали дату і умови.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро транспорт
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