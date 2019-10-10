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10 жовтня • оновлено в 14:00
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У Дніпрі відновили будівництво об'їзної дороги

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У Дніпрі відновили будівництво другої черги об'їзної дороги з боку Запоріжжя.

На даний момент там укладають вирівнюючий шар і асфальтобетонне покриття в напрямку аеропорту "Дніпропетровськ", повідомили на сайті Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

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Відзначимо, що в минулому році на об'їзній дорозі був побудований і введений в експлуатацію шляхопровід. Наступним етапом стане будівництво розв'язки над вулицею Аеропортівський і дорога до Південного мосту.

У Дніпрі відновили будівництво об'їзної дороги

У Дніпрі відновили будівництво об'їзної дороги

Інформатор

"Завершення будівництва дозволить збільшити пропускну здатність доріг, які проходять через місто, вивести за його межі значну частину транзитних транспортних потоків і скоротить маршрут перевезень і транспортування", - відзначили в Службі автомобільних доріг.

У Дніпрі відновили будівництво об'їзної дороги

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

У Дніпрі відновили будівництво об'їзної дороги

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

У Дніпрі відновили будівництво об'їзної дороги

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що президент України Володимир Зеленський перевірив будівництво об'їзної дороги під Дніпром.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ремонт і будівництво доріг
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