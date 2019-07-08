У Дніпрі 11 липня на цілий день відключать воду.

Як відзначили, з 9:30 до 20:00 буде припинено водопостачання за деякими адресами. Це пов'язано з підготовкою розподільної мережі до експлуатації в осінньо-зимовий період, повідомили в КП "Дніпроводоканал".

Адреси, за якими не буде води:

ж/м Тополя 2, 7, 7А, 10, 12, 14, 22, 23, 43;

вул. Тополина, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23 (дільниця РЕМ-5), 26, 33 (дитячий будинок № 1), 35 (середня загальноосвітня школа № 53), 37 (середня загальноосвітня школа № 78), 39 (дошкільний заклад № 342), 41 (дитячий санаторій № 1), 43 (дошкільний заклад № 375).

Відключення води Keytown

На час виконання робіт КП "Дніпроводоканал" рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці будуть платити за комуналку сусіда.

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